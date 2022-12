Lily Sastry: Muzyka, kabaret, burleska

W pewnym momencie podjęła jednak decyzję, by poświęcić się muzyce i sztuce burleski. W 2016 roku zadebiutowała w klubie "The Pheasantry" z programem, który okazał się wielkim sukcesem i zachęcił ją do dalszych poszukiwań w tej dziedzinie sztuki.

Wideo Rowan Atkinson's daughter Lily performs at The Pheasantry

W 2022 roku artystka opublikowała singiel "Enough". Jest także członkinią elektronicznego duetu Ilivati.

Wideo Désolé - ILIVATI

Nie wszyscy wiedzą, że Rowan Atkinson jest jednym z najzamożniejszych komików na świecie. Jego majątek szacuje się na około 60 milionów funtów. Atkinson wydaje pieniądze głównie na swoją wielką pasję, którą są samochody. W swojej posiadłości w hrabstwie Oxfordshire ma wielką kolekcję samochodów sportowych, w skład której wchodzą m.in. takie marki jak: Aston Martin, Bugatti, Lancia, McLaren czy MG.

Wygląda na to, że Lily Sastry ma inny sposób na swoją karierę, niż jej słynny i bogaty ojciec i stawia raczej na niszowe i wymagające projekty.

Rowan Atkinson: Każdy żart ma ofiarę

Rowan Atkinson powrócił na ekrany w 2022 roku w serialu Netfliksa "Człowiek kontra pszczoła". Przy okazji jego promocji udzielił wywiadu, w którym krytycznie odniósł się do przesadnej poprawności politycznej i cancel culture.

"Wydaje mi się, że zadaniem komedii jest obrażanie lub posiadanie potencjału do obrażania i nie można jej tego pozbawić" - powiedział w rozmowie z "Irish Times". "Każdy żart ma ofiarę. To definicja żartu. Sprawia, że ktoś, coś lub pomysł wygląda śmiesznie" - dodał.

"Myślę, że musisz być bardzo, bardzo ostrożny, mówiąc, z czego wolno ci żartować. Zawsze musisz celować w kogoś wyżej postawionego? Naprawdę? A co, jeśli jest ktoś wyjątkowo próżny, arogancki, agresywny, dumny z siebie, a akurat znajduje się w niższych warstwach społecznych? Nie wszyscy tacy ludzie są tylko w parlamencie czy w monarchiach" - tłumaczył w rozmowie z "The Irish Times".