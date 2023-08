Netflix zapowiada "Maestro" jako "list miłosny do życia i sztuki", zdradzając, że film Bradleya Coopera to "wypełniony emocjami epicki portret rodziny i miłości".

W "Maestro" Cooper wcieli się w rolę Leonarda Bernsteina. Jego żonę, Felicię Montealegre, zagra Carey Mulligan ( "Obiecująca. Młoda. Kobieta" ).

Wideo "Maestro": Oficjalny teaser

Po pojawieniu się zwiastuna, w sieci od razu posypały się pretensje do aktora, że przesadził z charakteryzacją - konkretnie z protezą nosa. Wyolbrzymienie tego elementu fizjonomii (Bernstein był pochodzenia żydowskiego) dla wielu internautów jest nie do przyjęcia. Grzmią, że to prezentacja ośmieszającego Żydów stereotypu (co określa się terminem "Jewface"). Dla wielu komentatorów zamiast zatrudniać hollywoodzkiego gwiazdora, któremu trzeba wydłużać sztucznie nos, można było obsadzić aktora żydowskiego. Stąd już prosta droga do oskarżenia twórców filmu o... antysemityzm, które również padają.

Rodzina Leonarda Bernsteina w obronie Bradleya Coopera

Głos w dyskusji zabrali sami potomkowie kompozytora "Nie mamy z tym problemu i jesteśmy pewni, że nasz tata również, by nie miał" - oświadczyli Jamie, Alexander i Nina Bernsteinowie. Najbliżsi członkowie rodziny kompozytora wyjaśnili również, że Bradley Cooper "zadbał o to", by cała trójka uczestniczyła w produkcji na każdym jej etapie i pozostają "głęboko wzruszeni" tym, jak bardzo ten aktor i reżyser zaangażował się w historię ich taty. Tym bardziej jest im przykro czytać komentarze ludzi, którzy "fałszywie interpretują jego starania". Ich zdaniem takie opinie mają na celu umniejszenie sukcesu Coopera. "To praktyka, którą obserwowaliśmy zbyt często, gdyż stosowano ją wobec naszego ojca" - zauważyli.

Ucinając dywagacje na temat tego, czy Cooper przesadził z powiększaniem nosa, czy nie, podkreślili, że Leonard Bernstein "naprawdę miał piękny, duży nos", a gwiazdor starał się, jak najbardziej do niego upodobnić.

Swoje stanowisko zaprezentowała także Liga przeciw Zniesławieniom - amerykańska organizacja, która zajmuje się walką z antysemityzmem.

"Na przestrzeni dziejów Żydzi często przedstawiani byli w antysemickich filmach lub propagandowych materiałach jako nikczemne karykatury z dużymi, zakrzywionymi nosami. Ten film, który jest biografią legendarnego dyrygenta Leonarda Bernsteina, nie należy do tej grupy" - brzmi stanowisko Ligi przeciw Zniesławieniom.

Steven Spielberg wybrał Bradleya Coopera

"Od dziecka chciałem być dyrygentem. Miałem na tym punkcie obsesję. W wieku ośmiu lat poprosiłem świętego Mikołaja o batutę. Słuchałem muzyki, zakochiwałem się w niej i znałem na pamięć każdy fragment koncertu skrzypcowego Czajkowskiego. Potrafiłem to, choć oczywiście nie potrafiłem mówić językiem muzyki" - opowiadał Bradley Cooper w podcaście "Actors on Actors".

Pierwotnie film o Bernsteinie miał wyreżyserować Steven Spielberg. To on wybrał Coopera do roli legendarnego kompozytora i dyrygenta.



"Powiedziałem Spielbergowi, że zawsze czułem, że jestem w stanie zagrać dyrygenta. Chciałem jednak zrobić solidny research i zobaczyć, czy jestem w stanie napisać scenariusz i wyreżyserować taki film. Zapytałem go, czy pozwoli mi to zrobić" - Cooper mówił w rozmowie z portalem Variety.

"Steven ma wiele zainteresowań. Wybiera jedną rzecz, a wszystkie inne idą w odstawkę. Myślę, że dobrze wiedział, że w najbliższym czasie nie wyreżyseruje tego filmu. Był na tyle miły, że oddał go mnie" - dodał Cooper.

Ostatecznie Spielberg został jednym z producentów filmu, podobnie jak inny legendarny reżyser - Martin Scorsese . Cooper oprócz reżyserii i głównej roli wziął też na siebie pracę przy scenariuszu, który stworzył wspólnie z Joshem Singerem.

Film "Maestro" powstaje dla Netfliksa. Zanim 20 grudnia pojawi się w ofercie platformy, będzie go można oglądać przez miesiąc na kinowych pokazach. Światowa premiera obrazu odbędzie się jednak na festiwalu filmowym w Wenecji, który odbędzie się w dniach 30 sierpnia - 9 września. "Maestro" powalczy o Złotego Lwa m.in. z dwoma polskimi produkcjach: "Zieloną granicą" Agnieszki Holland i "Kobieta z..."Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta.

Leonard Bernstein: "West Side Story" i inne musicale

Leonard Bernstein (1918-1990) był kompozytorem, dyrygentem i pianistą. Komponował muzykę symfoniczną, kameralną, baletową, filmową i musicale dla Broadwayu. Napisał także kilka piosenek dla Franka Sinatry (m.in. słynne "New York, New York").

Jest autorem jednego z najsłynniejszych musicali w historii kina - "West Side Story". Ponadto ma na swym koncie musicale: "On the Town", "Trouble in Tahiti", "Wonderful Town", symfonie: "Jeremiah" i "Kaddish" oraz operetki "Kandyd".



Uhonorowano go 16 nagrodami Grammy. Do dzisiaj jest jedną z najbardziej mitycznych postaci amerykańskiej kultury XX wieku.

"West Side Story" z 1961 roku okazał się jednym z najważniejszych musicali w historii kina, a jego twórcy otrzymali aż 10 Oscarów. Po prawie sześćdziesięciu latach nową wersję musicalu zrealizował Steven Spielberg - to pierwszy musical w jego karierze.