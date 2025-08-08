Liam Neeson nie chce pracować z takimi osobami. Mocne słowa aktora

Neeson zaznaczył, że jedną z ważnych dla niego cech jest punktualność. "Staram się pojawiać na planie na czas. To bardzo ważne".

"Słyszałem okropne historie o aktorach i aktorkach, którzy są bardzo utalentowani, ale pojawiają się na planie dwie, trzy, cztery godziny za późno. Nigdy nie pracowałbym z kimś takim. Myślę, że to uwłaczające. Czeka na ciebie ekipa składająca się z 60, 70, nawet 80 osób. Minimum szacunku, jaki możesz im dać, to pojawienie się na czas" – stwierdził aktor.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Naga broń" [trailer] materiały prasowe

Neeson nie wskazał konkretnych gwiazd, ale raczej nie mówił o nikim z obsady "Nagiej broni". Nominowany do Oscara aktor wydaje się zadowolony, że w tym momencie swojej kariery zwraca się ku komediom.

Czy Liam Neeson wróci do kina akcji?

W rozmowie z "Variety" zdradził, że nadal otrzymuje propozycje ról w stylu "Uprowadzonej". Nie jest nimi jednak zainteresowany. "Do jasnej cholery, mam 73 lata. Nie chce obrażać widzów sceną walki, w której zamiast mnie występuje dubler. Nie zrobię tego. Do niedawna lubiłem nagrywać sceny walki. Nie będę tego jednak robił o lasce lub z balkonikiem. Jasne, może coś jeszcze się pojawi, ale teraz nic nie widać na horyzoncie" – stwierdził.

Pamela Anderson i Liam Neeson nową parą w Hollywood?

W sieci huczy od plotek na temat rzekomego romansu Neesona z Pamelą Anderson, z którą poznał się na planie "Nagiej broni". Osoba związana z produkcją filmu przekazała magazynowi PEOPLE: "To rozwijający się romans w początkowej fazie. Jest szczery i wyraźnie widać, że są sobą zauroczeni". Neeson i młodsza od niego o 15 lat Anderson obecnie "cieszą się swoim towarzystwem" – dodaje źródło.

Anderson podkreślała, że Neeson to "prawdziwy dżentelmen", który "wydobywa z człowieka to, co najlepsze... z szacunkiem, życzliwością i ogromnym doświadczeniem. To był absolutny zaszczyt z nim pracować".