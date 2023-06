Palter zmarł na raka płuc 21 maja w swoim domu w Los Angeles. Informację o jego śmierci podał Kalifornijski Instytut Sztuk (CalArts), ktorego Palter był wieloletnim wykładowcą.

Urodzony w Brooklynie, Palter rozpoczął karierę od występów na teatralnej scenie Nowego Jorku. W 1967 roku zadebiutował w telewizji w serialu "Run For Your Life". W kolejnych latach mogliśmy go oglądać m.in. w "Kojaku", "Columbo", "Aniołkach Charliego","Mission: Impossible" czy "Gunsmoke".

Popularność przyniosła mu rola detektywa Clarka w serialu "Delvecchio", w którym partnerowali mu Judd Hirsch i Charles Haid.

