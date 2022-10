Leszek Teleszyński zapisał się w historii polskiego filmu, teatru i telewizji wieloma wspaniałymi rolami. To on wcielił się w Radziwiłła w "Potopie" , ordynata Waldemara Michorowskiego w "Trędowatej" i pilota Krzysztofa Wernera w pierwszej polskiej telenoweli "W labiryncie". Dziś niewiele osób pamięta, że na początku swej zawodowej drogi zagrał w dwóch głośnych filmach Andrzeja Żuławskiego , pracę z którym wspomina jak gehennę, a czas spędzony na planie u niego jak... pobyt w piekle!



Reklama

Leszek Teleszyński: Reżyser karmił nim wszy! Ale nie to było najgorsze...

Spotkanie z Andrzejem Żuławskim było dla młodziutkiego Leszka Teleszyńskiego ogromnym wyróżnieniem.

"Trzecia część nocy": Apokalipsa według Żuławskiego 1 / 7 W środę, 4 stycznia 2017, mija dokładnie 45 lat od premiery jednego z najbardziej oryginalnych debiutów w historii polskiego kina - "Trzeciej części nocy" w reżyserii Andrzeja Żuławskiego. Główne role w filmie opartym na wojennych przeżyciach ojca reżysera - pisarza i dyplomaty Mirosława Żuławskiego - zagrali Małgorzata Braunek i Leszek Teleszyński. Źródło: East News/POLFILM udostępnij

- Moi koledzy ze szkoły teatralnej statystowali w "Trzeciej części nocy", a mnie Żuławski zaprosił na zdjęcia próbne do głównej roli. Już wtedy wiedziałem, że jeśli dostanę tę rolę, to stanę przed ogromnym wyzwaniem. Nie myliłem się - opowiadał aktor po latach, wspominając swój debiut filmowy.

Leszek Teleszyński dobrze pamięta, jak Żuławski wysław go Gdyni, gdzie w starym instytucie medycznym wytwarzane były szczepionki przeciwko tyfusowi.

- On wszystko robił naturalistycznie. Mój bohater miał... karmić wszy, więc uznał, że powinienem wiedzieć, jak to wygląda. Pojechałem do instytutu w Gdyni. Dostałem kilka tysięcy wszy na nogę... Siedziałem, a one się mną karmiły - opowiadał w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".

Debiutant bardzo się bał, że może zarazić się tyfusem. Choć zapewniono go, że wszystkie wszy są zdrowe, na wszelki wypadek podano mu szczepionkę.

- Wolałbym zachorować! Podanie szczepionki w postaci oleistego płynu da się chyba porównać tylko do uderzenia żelaznym prętem - twierdzi.

Leszek Teleszyński nie kryje, że niektóre metody pracy Andrzeja Żuławskiego wydawały mu się niezrozumiałe, ale starał się nie dyskutować z reżyserem i po prostu wykonywał jego polecenia. Obiecał sobie jednak, że nigdy więcej u niego nie zagra!

Wideo TRZECIA CZĘŚĆ NOCY | Trailer | The Third Part of the Night

Leszek Teleszyński: W psychiatryku w sali bez klamek

Rok po zakończeniu zdjęć do "Trzeciej części nocy" Andrzej Żuławski przystąpił do kręcenia "Diabła". Żona reżysera - a była nią wtedy Małgorzata Braunek - uparła się, by zaangażował... Teleszyńskiego. Nie chciała grać z nikim innym! Tylko z tego powodu Leszek zgodził się wystąpić w "Diable" i... szybko tego pożałował.

Tym razem Żuławski wysłał aktora do psychiatryka.

- Pojechałem do szpitala psychiatrycznego w Tworkach i dałem się zamknąć ze schizofrenikami w sali bez klamek - wspomina Leszek Teleszyński i dodaje, że Andrzej Żuławski nie miał litości dla nikogo, nawet dla własnej żony.

- Małgosia Braunek w trakcie zdjęć dostała ataku nerwowego. On chciał z niej wyciągnąć coraz większe emocje i ciągle mu było za mało - opowiada.

Kino Andrzeja Żuławskiego: Krew, pot i łzy 1 / 11 Zdarzało się, że doprowadzał aktorki do łez. Pisano, że na planie był wobec nich bezwzględny. Oskarżano go o pornografię i pełne przemocy sceny erotyczne. Wszystko to miało służyć realizacji artystycznej wizji reżysera. Filmowy świat cenił jego artyzm i niezależność. "Wykreował świat, w którym panuje apokalipsa. Świat w stanie widowiskowego, malowniczego rozkładu, dekadenckiego łamania wszelkich norm etycznych, świat zaczadzony złem" - napisano niegdyś o jego twórczości na łamach magazynu "Film". Na zdjęciu: Andrzej Żuławski w 2008 roku Źródło: Agencja FORUM udostępnij

Film był tak mocny, że cenzura nie pozwoliła, by wszedł na ekrany kin. Jeden z cenzorów uznał po kolaudacji, że polski widz nie jest przygotowany na oglądanie takich eksperymentów. "Diabeł" przeleżał na półce aż 16 lat!



Dziś Leszek Teleszyński z sentymentem mówi o pracy na planie "Trzeciej części nocy" i "Diabła". Twierdzi, że Żuławski po prostu zrobił z niego aktora.

Wspomnienie wszy, które musiał karmić swoją krwią, wciąż jednak powraca do niego w koszmarach...