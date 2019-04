Lesbijski romans w "Avengers"?

Fani Kinowego Uniwersum Marvela mają nadzieję, że Walkiria (Tessa Thompson) z filmu "Thor: Ragnarok" zacznie spotykać się z Kapitan Marvel (Brie Larson). Chociaż oficjalnie nic nie wskazuje na to, że te postaci zostaną parą, internet zalała seria prac przedstawiających dwójkę zakochanych bohaterek. Do samego pomysłu odniosły się także wcielające w nie aktorki.

Ponieważ w "Kapitan Marvel" tytułowa bohaterka nie miała wątku romansowego, fani zaczęli szukać jej potencjalnego ukochanego wśród pozostałych herosów uniwersum. Po zwiastunie "Avengers: Koniec gry" wskazywano na Thora. Jednak coraz popularniejsza staje się para pani Kapitan i Walkirii, którą w filmie "Thor: Ragnarok" zagrała Tessa Thompson.



Temat podchwyciła wcielająca się w Kapitan Marvel Brie Larson, która na swoim profilu na Twitterze udostępniła rysunek fana przedstawiający spotkanie dwóch bohaterek. Natomiast w komentarzu napisała "Tessa Thompson, jesteśmy słodkie".



Podczas wywiadu Thompson przyznała, że spotkanie obu bohaterek niekoniecznie musi mieć romantyczny charakter.

Wideo "Avengers: Koniec gry": Obsada o emocjach związanych z filmem

"Nie wiem co dzieje się z tymi postaciami w kanonie [komiksowym] i czy kiedykolwiek razem pracowały, ale uwielbiam pomysł na więcej kobiecych przygód w Marvelu. To byłoby fajne i nadszedł już na to czas - więc czemu nie?" - mówiła aktorka.

Thompson przyznała także, że aktorki związane z Marvelem to bardzo sympatyczne osoby i byłaby szczęśliwa, gdyby mogła z nimi ponownie współpracować. Wyraziła także zadowolenie z deklaracji twórców adaptacji komiksów Domu Pomysłów, wedle których w kolejnych filmach będzie więcej postaci kobiecych i LGBT.