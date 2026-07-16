Amy Dunne - "Zaginiona dziewczyna" (reż. David Fincher)

Rosamund Pike jako Amy Dunne w "Zaginionej dziewczynie" NEW REGENCY PICTURES / Album East News

Psychopatyczna manipulatorka. Dogłębnie zraniona zdradą męża mistrzyni intryg i emocjonalnych gierek. Amy Dunne (fenomenalnie sportretowana przez Rosamund Pike) z dnia na dzień znika, zostawiając za sobą konsternację bliskich i niepokój męża, który - choć w ich małżeństwie nie układało się zbyt dobrze - desperacko szuka ukochanej. Amy uknuła jednak spisek doskonały. W zemście za niewierność Nicka (Ben Affleck) pozostawia mu wskazówki, które mają prowadzić do jej odnalezienia. Patologicznie kłamie, wpada w paranoję, a gdy w końcu na oczach dziesiątek dziennikarzy pada mężowi w ramiona, on już wie, że od teraz jego życie stanie się jeszcze większym koszmarem.

John Wick - seria "John Wick" (reż. Chad Stahelski)

Keanu Reeves jako John Wick Everett Collection East News

Główny antagonista kultowych filmów akcji, płatny zabójca John Wick (Keanu Reeves), opłakuje śmierć żony. Gdy pewnego dnia do jego domu włamuje się grupa gangsterów, plądrując mieszkanie i zabijając jego psa (jedyne "żywe" wspomnienie" po odejściu ukochanej), mężczyźnie puszczają wszelkie hamulce i za wszelką cenę pragnie odnaleźć przestępców. John Wick to bohater, któremu z reguły nie powinniśmy kibicować, jednak Keanu Reeves w swojej drugiej po "Matrixie" najbardziej rozpoznawalnej roli jest po prostu doskonały, dostarczając absolutnie fenomenalnych scen pościgów i spektakularnych pojedynków, które przyciągnęły do sagi miliony widzów.

Keller Dover - "Labirynt" (reż. Denis Villeneuve)

Hugh Jackman jako Keller w filmie "Labirynt" materiały dystrybutora

Miłość rodzicielska nie zna granic. Nie bacząc na moralne granice każe zrobić absolutnie wszystko, jeśli życiu dziecka zagraża niebezpieczeństwo. Keller (jedna z najlepszych ról Hugh Jackmana) to postać, z którą utożsami się zapewne ogromna część widzów, którzy również znaleźli się kiedyś w sytuacji bez wyjścia. Gdy córka głównego bohatera znika bez śladu, jego życie rodzinne legnie w gruzach. Matka dziewczynki, Grace (Maria Bello) przechodzi załamanie nerwowe, podczas gdy jej ojciec swoją wewnętrzną rozpacz przekuwa w pragnienie zemsty, chęć do najcięższej przemocy i dotkliwego ukarania każdego, kto mógł mieć związek ze zniknięciem jego córki. "Labirynt" to jeden z najdojrzalszych filmów Villeneuve'a, który każe wam dogłębnie zastanowić się nad czynami, do których sami posunęlibyście się w tak dramatycznych okolicznościach.

Panna Młoda - "Kill Bill" (reż. Quentin Tarantino)

Uma Thurman jako Beatrix Kiddo w "Kill Bill 2" Miramax Films / A Band Apart East News

Beatrix Kiddo to ikona współczesnego kina, symbol feminizmu, siły kobiet, ale i nieznającego granic pragnienia zemsty. Gdy wyszkolona do zadań specjalnych kobieta budzi się po czteroletniej śpiączce, jedyne, czego chce, to odnaleźć swojego byłego kochanka, Billa, i sprawić, by on i jego poplecznicy gorzko pożałowali zlekceważenia jej umiejętności. Zjawiskowa Uma Thurman jako zdystansowana, zimna, idąca po trupach do celu Panna Młoda, to jedna z najbardziej charakterystycznych bohaterek twórczości Tarantino, która dostarcza również jednych z najbardziej rozpoznawalnych scen pojedynków w historii kina.

Cassie Thomas - "Obiecująca. Młoda. Kobieta" (reż. Emerald Fennell)

Carey Mulligan jako Cassie w filmie "Obiecująca. Młoda. Kobieta" Rex Features East News

Emerald Fennell w swoim genialnym obrazie odwraca stereotypowe pojmowanie czarnego charakteru, koncentrując się na z pozoru niewinnej, acz pewnej siebie Cassie (Carey Mulligan). Dziewczyna pragnie odnaleźć i należycie ukarać mężczyznę odpowiedzialnego za seksualną napaść na jej przyjaciółkę. Nieprzewidywalna, przerażająca, łaknąca zemsty bohaterka w wyjątkowo drastyczny sposób uzmysławia drapieżcy, czego dokonał, pozostawiając zarówno jego samego, jak i widza, z pełnym niedopowiedzeń, niemniej genialnie wypunktowanym i zmuszającym do refleksji nad męską dominacją i unikaniem odpowiedzialności za przestępstwa seksualne zakończeniem.

Travis Bickle - "Taksówkarz" (reż. Martin Scorsese)

Robert De Niro jako Travis w "Taksówkarzu" Columbia Pictures/All Film Archive/Mary Evans East News

Wybitne dzieło Martina Scorsese to zasłużony klasyk, jeden z najsłynniejszych tytułów wszech czasów z jedną z najbardziej przejmujących ról pierwszoplanowych w historii kina. Travis Bickle (Robert de Niro) przechodzi egzystencjalny kryzys, cierpi na bezsenność, jest dogłębnie urażony odrzuceniem ze strony kobiet, a ostatecznie popada w szaleństwo, którego nie jest w stanie powstrzymać. Kupuje broń na czarnym rynku, zmienia wizerunek i pragnie zemścić się na sutenerze, który zatrudnia nieletnią prostytutkę. Jego działania nie wynikają jednak z pobudek altruistycznych. To wołanie o pomoc, próba zwrócenia na siebie uwagi i chęć odnalezienia sprawiedliwości w pełnym moralnego zepsucia świecie.