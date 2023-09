Ostatni film nakręciła, mając 100 lat

Po powrocie do Niemiec nie nakręciła już żadnego propagandowego filmu dla III Rzeszy. Projektem jej marzeń był dramat "Dolina" oparty na operze Eugena d'Alberta. Film, który realizowała w latach 1940-44, nie został jednak ukończony przez końcem wojny. Mimo iż Francuzi zniszczyli sporo oryginalnych taśm z materiałami do "Doliny", reżyserce udało się z ocalonych fragmentów zmontować film, którego premiera odbyła się dopiero w 1954 roku. Mimo iż Jean Coctoeu czyni starania, by dzieło Niemki pokazane zostało na festiwalu w Cannes, organizatorzy imprezy nie zdecydowali się na włączenie go do programu. Był to jej ostatni pełnometrażowy film.

Po drugiej wojnie światowej opuściła Niemcy i wyjechała do Afryki, gdzie zajęła się fotografią oraz realizacją filmów dokumentalnych.

Zdjęcie Leni Riefenstahl / Rainer Binder/ullstein bild / Getty Images

W przeciwieństwie do wielu innych niemieckich artystów, którzy przed 1945 rokiem wysługiwali się nazistom, a po II wojnie światowej kontynuowali w RFN kariery, Riefenstahl nie wypierała się nigdy swej fascynacji Hitlerem.

W 2002 roku z okazji 100. urodzin artystki odbyła się premiera jej ostatniego filmu "Podwodne impresje", będącego 45-minutowym reportażem o rafach koralowych. "Ratujcie rafy przed zagładą" - apelowała reżyserka w czołówce filmu.

Uprawiająca od 30 lat nurkowanie Riefenstahl sama nakręciła większość podwodnych ujęć. I wciąż marzyła o realizacji filmu o Pentesilei - królowej Amazonek, nieszczęśliwie zakochanej w Achillesie. "Podobnie jak ona jestem pozbawiona umiaru i kieruję się namiętnościami" - tłumaczyła w programie telewizji Arte swą słabość do postaci z greckiej mitologii.

Leni Riefenstahl zmarła w 2003 roku w wieku 101 lat. Artystka, która zmagała się z rakiem, odeszła we śnie w swoim domu w miejscowości Pöcking.

Zdjęcie Leni Riefenstahl w 1999 roku / GHOST/John Martyn/ullstein bild / Getty Images

Najlepsza reżyserka w historii kina?

"Leni Riefenstahl, z nieobecnym wzrokiem, wykonująca egzaltowane ruchy - tancerka. Leni Riefenstahl, bosa i nieustraszona, wspinająca się na pionową ścianę skalną - gwiazda filmu górskiego. Leni Riefenstahl, z wielką pewnością siebie wydająca polecenia zastępowi kamerzystów - reżyserka. Leni Riefenstahl, roześmiana, w towarzystwie Adolfa Hitlera, na planie zdjęciowym - karierowiczka. Leni Riefenstahl, żywo gestykulująca na powojennym procesie - oskarżona. Leni Riefenstahl z aparatem fotograficznym, u boku rosłego wojownika z plemienia Nuba - fotograficzka. Leni Riefenstahl, najstarszy nurek głębinowy świata, wyłaniająca się z Oceanu Indyjskiego - ikona. Leni Riefenstahl, w sędziwym wieku, na otwarciu poświęconej jej retrospektywy w Rzymie, Tokio czy Poczdamie - mit" - Jürgen Trimborn pisał w biograficznej książce "Riefenstahl. Niemiecka kariera".

Zdjęcie Leni Riefenstahl podczas prac nad "Olympią" / Keystone-France/Gamma-Keystone / Getty Images

Krytyk filmowy Mark Cousins w swojej książce "The Story of Film" ustawił Leni Riefenstahl na równi z Orsonem Wellesem i Alfredem Hitchcockiem jako "najbardziej utalentowanych technicznie zachodnich twórców filmowych tamtego okresu".

Z kolei legendarna Pauline Kael na łamach "The New Yorkera" uznała "Triumf woli" i "Olympiadę" jako "najlepsze filmy w historii wyreżyserowane przez kobietę".