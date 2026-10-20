Legendy kina znowu razem! Na ten powrót fani czekali osiem lat

Legendarny duet powraca! Bracia Coen nakręcą nowy film

Świetna wiadomość dla miłośników amerykańskiego kina autorskiego! Ethan i Joel Coenowie, którzy przed laty stworzyli jedyny w swoim rodzaju język filmowy, ponownie złączą siły. Po ośmiu latach realizacji solowych projektów słynny duet reżyserski nakręci wspólnie nowy film.

Utalentowani bracia po raz ostatni stanęli razem za kamerą w 2018 roku przy okazji "Ballady o Busterze Scruggsie". Fani reżyserów przez osiem lat zmuszeni byli czekać na ich wielki powrót. W tym czasie Ethan Coen nakręcił m.in. "Żegnajcie, laleczki" i "Honey, Don't!", a Joel wypuścił do kin "Tragedię Makbeta".

W mediach pojawiły się wówczas doniesienia o rzekomym konflikcie braci, przez który zmuszeni byli zredefiniować swoje kariery jako niezależni twórcy. Nic bardziej mylnego! W najnowszym wywiadzie dla agencji AFP Joel Coen zaprzeczył wszelkim plotkom o kłótni i zapewnił, że już wkrótce zaczną prace nad swoim nowym tajnym projektem.

"Starzejemy się. To musi nastąpić w najbliższej przyszłości" - powiedział, nawiązując do tego, kiedy możemy spodziewać się premiery ich nowego filmu.

Media donosiły o ich konflikcie. Ucięli wszelkie plotki

Coen skomentował również doniesienia o jego rzekomym konflikcie z bratem. Stwierdził, że po latach wspólnej pracy musieli na pewien czas od siebie odpocząć. Oprócz tego, coraz trudniej było im dopasować swoje harmonogramy.

"Pojawiały się doniesienia, że doszło między nami do jakiegoś rozłamu, że coś się wydarzyło i się rozstaliśmy. W rzeczywistości nic takiego nie miało miejsca" - zapewnił.

Bracia nie zdecydowali się ujawnić, co dokładnie planują nakręcić w najbliższym czasie.

Do najbardziej rozpoznawalnych filmów braci Coen zaliczają się m.in. "Fargo", "Big Lebowski", "To nie jest kraj dla starych ludzi", "Gangi Nowego Jorku" czy "Co jest grane, Davis?".