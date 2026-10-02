Pierwsza edycja Kraków Sport Film Fest oficjalnie rozpoczęta. Inauguracja nowego festiwalu filmowego odbyła się w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha. Na początek widzowie obejrzeli film "Eddie zwany Orłem", a następnie wzięli udział w spotkaniu z jego głównym bohaterem, legendarnym brytyjskim skoczkiem narciarskim Eddiem "The Eagle" Edwardsem.

W kolejnych dniach, od 2 do 4 października, festiwalowe pokazy przeniosą się na Stadion Miejski im. Henryka Reymana. W programie znalazły się uznane produkcje poświęcone sportowi, w tym "Rydwany ognia", "Foxcatcher", "Maiden" i "Diego Maradona".

W ramach Kraków Sport Film Fest zaplanowano również spotkania z wyjątkowymi gośćmi ze świata sportu i filmu. Wśród nich znaleźli się m.in. mistrzyni świata w narciarskim freeridzie Zuzanna Witych, reżyser i operator filmowy, a zarazem alpinista i taternik Marcin Koszałka oraz kierowca wyścigowy Kacper Sztuka.

Eddie "The Eagle" Edwards o kulisach pracy nad "Eddie zwany Orłem"

"Eddie zwany Orłem" ("Eddie the Eagle") to inspirowana prawdziwą historią opowieść o Michaelu "Eddiem" Edwardsie - chłopaku z Wielkiej Brytanii, który od dzieciństwa marzy o występie na igrzyskach olimpijskich. Mimo braku talentu, pieniędzy i wsparcia ze strony środowiska sportowego nie rezygnuje ze swojego celu. Gdy trafia na skoki narciarskie, dyscyplinę zupełnie egzotyczną dla Brytyjczyków, z uporem przygotowuje się do startu w zimowych igrzyskach olimpijskich w 1988 roku.

W rolę Eddiego wciela się Taron Egerton. Jego trenera, byłego amerykańskiego skoczka Bronsona Peary'ego, gra Hugh Jackman. W filmie występują także Christopher Walken jako działacz sportowy Warren Sharp oraz Jo Hartley w roli matki Eddiego.

Na planie filmu "Eddie zwany orłem" HBO Max materiały prasowe

Eddie był pierwszym reprezentantem Wielkiej Brytanii w skokach narciarskich na igrzyskach olimpijskich. Był rekordzistą Wielkiej Brytanii w długości skoku, ponieważ... nikt wcześniej nie skakał. Choć zajął ostatnie miejsce, zdobył ogromną sympatię publiczności i mediów na całym świecie.

Eddie Edwards, a właściwie Michael Edwards, który pseudonim "Eddie" zyskał jeszcze w latach szkolnych, od pierwszych chwil inauguracji Kraków Sport Film Fest zarażał publiczność pozytywną energią. Brytyjski skoczek narciarski tuż przed pokazem filmu "Eddie zwany Orłem" zdradził, że uwielbia tę produkcję i widział ją już ponad 100 razy.

"Naprawdę uchwycili serce, ducha i istotę mojej historii. Zrobili to w niezwykle piękny sposób" - przyznał Edwards.

Eddie Edwards Alex Grimm/Bongarts/Getty Images Getty Images

Prowadzący spotkanie Michał Chmielewski zwrócił uwagę, że kreacja Tarona Egertona w filmie wyjątkowo wiernie oddaje osobowość brytyjskiego skoczka. W samym Edwardsie, mimo upływu lat, wciąż widać ten sam entuzjazm i radość, które towarzyszyły mu na początku sportowej drogi. Jak przyznał, pasja do skoków i narciarstwa wcale nie osłabła.

"To dla mnie ogromna frajda. Uwielbiam to i wciąż nie mogę się doczekać, kiedy znów będę jeździć na nartach i skakać. Czuję ten sam entuzjazm co wtedy, gdy zaczynałem prawie 50 lat temu. I do dziś sprawia mi to taką samą radość" - opowiadał.

Podczas spotkania nie zabrakło również historii o kulisach powstawania filmu. Jak się okazuje, ekranizacja niezwykłych losów Edwardsa mogła trafić na ekrany znacznie wcześniej. Już w 1999 roku pojawiły się plany realizacji produkcji z budżetem wynoszącym 5 mln dolarów. Projekt jednak napotykał kolejne przeszkody, a jednym z pierwszych wyzwań było znalezienie odpowiedniego reżysera i aktora, który wcieliłby się w głównego bohatera.

"Szukali reżysera, a potem aktora, który miałby mnie zagrać. Kiedy na początku zapytałem, kto wcieli się we mnie w filmie, usłyszałem, że Robbie Williams z zespołu Take That" - wspominał Edwards. "Podobno miał zrezygnować ze śpiewania i odejść z zespołu, by zostać aktorem. Bardzo się cieszę, że nic z tego nie wyszło. Lubię Take That, ale po prostu nie sądziłem, że Robbie Williams nadawałby się do roli. Początkowo to właśnie jego chcieli obsadzić".

Rozpoczęcie Kraków Sport Film Fest Zuzanna Twardosz | Kraków Sport Film Festival materiały prasowe

Po Robbiem Williamsie twórcy rozważali kolejnych znanych aktorów, a sam projekt przez lata nie mógł doczekać się realizacji.

"Później zwrócili się do Ruperta Grinta, który grał Rona Weasleya, tego rudowłosego chłopaka z filmów o Harrym Potterze. Pomyślałem, że on mógłby się sprawdzić, ale ostatecznie i z tego nic nie wyszło. Rozważaliśmy też Ewana McGregora i Simona Pegga. Myślę, że Simon Pegg byłby naprawdę, naprawdę dobrym wyborem. Projekt jednak ciągle napotykał przeszkody. Znaleźli aktora, który miał mnie zagrać, potem stracili finansowanie, później odszedł reżyser. I tak w kółko" - wspominał.

Przełom nastąpił dopiero w 2015 roku, kiedy oficjalnie ogłoszono rozpoczęcie prac nad filmem z Taronem Egertonem i Hugh Jackmanem w rolach głównych. Egerton wcielił się w brytyjskiego skoczka, natomiast Jackman zagrał jego trenera. Jak się okazuje, filmowy bohater nie jest odwzorowaniem jednej konkretnej osoby, lecz postacią stworzoną na podstawie doświadczeń Edwardsa z wieloma trenerami.

"Nie mogli umieścić w filmie 25 trenerów. Dlatego wykorzystali cechy mniej więcej połowy moich trenerów. Wzięli charakterystyczną cechę od jednego trenera, inną od kolejnego i połączyli je w jedną postać. Hugh Jackman jest więc właściwie połączeniem cech około połowy moich trenerów. Ale to był najprostszy sposób, żeby opowiedzieć tę historię" - wyjaśnił Edwards.