Legendarny reżyser pełen uznania dla horrorów. Chwali dwa bijące rekordy filmy

Steven Spielberg chwali najnowsze horrory

Steven Spielberg pochwalił twórców dwóch bijących rekordy horrorów. Zrealizowane za małe pieniądze "Backrooms: Bez wyjścia" i "Obsesja" biją kinowe rekordy.

"Cieszę się" - powiedział legendarny reżyser, którego wypowiedź cytuje Deadline. "To fantastyczne. "To świetne, że mając małe budżety, szczególnie "Obsesja" miała chyba niecały milion dolarów, a drugi - z 10 milionów, a tak dobrze sobie radzą. Biję im brawo. Nie oglądałem "Backrooms", ale na pewno obejrzę. "Obsesję" widziałem, i ją uwielbiam".

"Backrooms: Bez wyjścia" i "Obsesja" biją rekordy

Horror w ostatnich latach jest jednym z najciekawszych i najszybciej rozwijających się gatunków.

"Backrooms. Bez wyjścia" rozwija mit zapoczątkowany na forum 4chan, gdzie w 2019 roku anonimowy post z niepozornym zdjęciem żółtawego biura zapoczątkował jedną z największych creepypast w historii sieci. Produkcja weszła więc na wielki ekran z naprawdę pokaźnym zapleczem fanów.

Głośny horror wytwórni A24, wyreżyserowany przez 20-letniego youtubera Kane'a Parsonsa (znanego również jako Kane Pixels), bije rekordy w kinach i zdobywa coraz większy rozgłos. W weekend premierowy film zarobił 81 milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych i 118 milionów dolarów na całym świecie.

Z kolei "Obsesja" to przedstawia historię Beara (Michael Johnson) platonicznie zakochanego w swojej przyjaciółce Nikki (Inde Navarrette) chłopaka. Chce on zdobyć serce ukochanej i postanawia spełnić swoje marzenie za pomocą taniej zabawki spełniające życzenia "One Wish Willow". Zabawka naprawdę działa i chłopak otrzymuje dokładnie to, o co prosił, ale wkrótce odkrywa, że niektóre pragnienia mają mroczną, złowrogą cenę.

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