Reżyser "Melancholii" cierpi na chorobę Parkinsona

Lars von Trier w 2022 roku wycofał się z życia publicznego. Powodem jego zniknięcia była diagnoza choroby Parkinsona, która osłabiła jego kondycję fizyczną. Od tego czasu informacje na temat jego stanu zdrowia trafiały do mediów za pośrednictwem producentów Petera Aalbæka Jensena i Louise Vesth.

Reżyser "Melancholii" i "Antychrysta" po ponad czteroletniej przerwie udzielił wywiadu swojej córce, Agnes Trier. Rozmowa odbyła się w związku z ekspozycją "Descendant", której kuratorem jest 70-letni artysta i jaką do stycznia można oglądać w sztokholmskiej galerii Thiel.

Lars von Trier o swoim zdrowiu. To koniec jego kariery?

W pierwszym tak obszernym wywiadzie od czasu jego przejścia na emeryturę, duński twórca wyznał, że diagnoza wywróciła jego życie do góry nogami.

"Mam chorobę, której nie życzyłbym nawet najgorszemu wrogowi" - powiedział.

Von Trier narzekał m.in. na złe samopoczucie, stres, ciągłe napięcie i trudności z odczuwaniem jakiejkolwiek przyjemności z życia.

Dopytywany o to, jak z perspektywy czasu ocenia swoją twórczość, reżyser stwierdził, że jest zadowolony z części filmów, które nakręcił, jednak trudno mu poczuć z tego powodu prawdziwą dumę.

"Trudno mi się czymkolwiek ekscytować. Są filmy, które wiele dla mnie znaczą. Chciałbym, żeby stały się częścią mojego dziedzictwa, ale w szerszej perspektywie, wobec bólu, drzew rozsiewających nasiona w ziemi i tak dalej, nie ma to żadnego znaczenia" - powiedział zrezygnowany.

Pod znakiem zapytania stoi więc zapowiadany ostatni film w karierze von Triera. Prace na planie "After" jeszcze się nie zaczęły i ich powodzenie będzie zależne od stanu zdrowia reżysera. Scenariusz filmu miał zostać ukończony w sierpniu.



