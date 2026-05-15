Legendarny polski film wraca do kin po czterdziestu latach

"Klątwa Doliny Węży": Kultowy polski film w nowym wydaniu

"Klątwa Doliny Węży" opowiada historię wojskowego Bernarda Travena i naukowca Jana Tarnasa, którzy lecą do Wietnamu, by odnaleźć Dolinę Węży, gdzie według tajemniczego manuskryptu ma znajdować się artefakt dający władzę na światem...

Kultowy film Marka Piestraka balansujący między niezamierzoną groteską a szczerym rozmachem kina przygodowego, zyskuje nowy wymiar dzięki błyskotliwemu komentarzowi Łony, odkrywającemu w niej znacznie więcej niż tylko powód do kinofilskiego żartu. To seans jednocześnie ironiczny i pełen sympatii - filmowa podróż przez dzieło, które przez lata obrosło legendą wśród widzów.

Premierowo "Klątwa Doliny Węży" z autorską narracją Łony została pokazana w listopadzie 2025 roku na Festiwalu Korelacje, w ramach którego dzieła polskiej kinematografii prezentowane są w nowatorskiej formule - fabułom towarzyszy komentarz stworzony przez zaproszonych do projektu mistrzów i mistrzynie słowa.

"Podczas pierwszej projekcji publiczność bawiła się doskonale od pierwszych minut - oklaski były już przy napisach początkowych. Po seansie widziałem same uśmiechnięte twarze i mnóstwo pozytywnej energii. Głosy, że to najlepsze, co ktoś ostatnio oglądał, wcale nie były odosobnione. Łona opowiedział ten film w sposób niezwykle inteligentny, zabawny i błyskotliwy. Uważam, że to rozrywka na bardzo wysokim poziomie" - mówi Piotr Krzykwa, dyrektor Festiwalu Korelacje

"Ten film ma po prostu właściwe proporcje: nostalgicznego patrzenia wstecz, świetnych aktorów, produkcyjnego rozmachu - z jednej strony, z drugiej zaś niecodziennych efektów specjalnych i uroczych ułomności. No i klimat, tego się nie da podrobić" - podkreśla Łona.

Kim Jest Łona?

Łona (Adam Zieliński) - rocznik 1982, szczeciński raper, który przez 20 lat działał na muzycznym rynku w duecie z Webberem, wydając w tym czasie 6 albumów. Ostatnie długogrające albumy Łony i Webbera: "Cztery i pół" i "Nawiasem mówiąc" uzyskały status Złotych Płyt. W 2023 roku ukazała się jego płyta pt. "TAXI". stworzona wspólnie z Andrzejem Koniecznym i Kacprem Krupą, nagrodzona m.in. trzema Fryderykami (album roku hip-hop, projekt artystyczny roku, teledysk roku) oraz dwiema nagrodami Popkiller (album roku, raper roku).

W 2017 roku Rada Języka Polskiego uhonorowała go tytułem "Młody Ambasador Polszczyzny". W 2020 wraz z Webberem otrzymali od Prezydenta Miasta Szczecina tytuł honorowych ambasadorów Szczecina, a w 2024 r. - Paszport "Polityki" przyznawany przez czytelników tego tygodnika. Łona jest także prawnikiem praktykującym w jednej ze szczecińskich kancelarii.