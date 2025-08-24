"Desperado": legendarny film z Antonio Banderasem

"Desperado" został napisany, wyreżyserowany i wyprodukowany przez Roberta Rodrigueza. Jest to kontynuacja "El Mariachi" z 1992 roku. Film miał premierę 25 sierpnia 1995 roku i jest uznawany za jeden z najważniejszych przedstawicieli stylu "burrito-western" – współczesnej wersji westernu z elementami meksykańskiej kultury i muzyki.

Głównym bohaterem jest El Mariachi (w tej roli Antonio Banderas), były muzyk, który przybywa do małego miasteczka na granicy meksykańsko-amerykańskiej, by pomścić śmierć ukochanej. W poszukiwaniach pomaga mu Carolina (Salma Hayek), właścicielka księgarni. Ich celem jest Bucho (Joaquim de Almeida), który okazuje się mieć związek z przeszłością El Mariachi.

W filmie wystąpili także Steve Buscemi, Eva Mendes, a nawet Quentin Tarantino. "Desperado" był prezentowany poza konkursem na Festiwalu Filmowym w Cannes w 1995 roku. Krytycy chwalili styl reżyserii Rodrigueza, dynamiczne sceny akcji oraz charyzmę Banderasa i Hayek.

"Desperado" dzisiaj w telewizji. O której i gdzie emisja?

Film "Desperado" zostanie dzisiaj, 24 sierpnia, wyemitowany na kanale Polsat Film o godz. 21.00.