Douglas jest w trakcie promocji swojej autobiografii "One Helluva Ride". Podczas spotkania promocyjnego w Swansea Building Society Arena w Wielkiej Brytanii, które odbyło się 26 października 2026 roku, gwiazdor "Wall Street" został spytany o Nicholsona.

"Zawsze chciałem wystąpić z Jackiem. On już nie pracuje. Czuje się dobrze, ale zniknął. Wiem to. Wciąż go widuję, czuje się dobrze. Siedzi u siebie w domu i chodzi po nim w bieliźnie. Tak się złożyło. Zasłużył sobie na spokój. Rozumiem jego decyzję. Jest ode mnie kilka lat starszy, ale rozumiem" - stwierdził Douglas.

Jack Nicholson nie przyjął nowej roli od 2010 roku

Legendarni aktorzy nigdy nie wystąpili w jednym filmie. Douglas był jednak producentem "Lotu nad kukułczym gniazdem" Milosa Formana, który przyniósł Nicholsonowi pierwszego Oscara w karierze.

Gwiazdor "Batmana" i "Lepiej być nie może" pojawił się na ekranie po raz ostatni w komedii romantycznej "Skąd wiesz?" Jamesa L. Brooksa z 2010 roku. Później miał wystąpić obok Kristen Wiig w amerykańskim remake'u niemieckiego "Toniego Erdmanna". Szybko zrezygnował z roli, a projekt nie doszedł do skutku.

Najważniejsze role Jacka Nicholsona

Urodzony w 1937 roku Nicholson ma na swoim koncie trzy Oscary: za wspomniany wcześniej "Lot nad kukułczym gniazdem", a także "Czułe słówka" i "Lepiej być nie może", oba w reżyserii Brooksa. Wystąpił także w "Swobodnym jeźdźcu", "Ostatnim zadaniu", "Chinatown", "Lśnieniu", "Honorze Prizzich", "Telepasji", "Batmanie", "Ludziach honoru", "Schmidcie" i "Infiltracji". Uchodzi za jednego z najwybitniejszych amerykańskich aktorów swojego pokolenia.