To trzecia nagroda Tony w karierze 80-letniego Lithgow. Wcześniej otrzymał ją za występy w sztukach "The Changing Room", która była jego debiutem na Broadwayu, oraz "Słodki zapach sukcesu". W 2026 roku wyróżniono jego rolę w "Gigancie". Od jego pierwszej wygranej statuetki Tony minęły 53 lata.

"Gigant". John Lithgow wcielił się w twórcę uwielbianych książek dla dzieci

"Przez te wszystkie lata współpracowałem z setkami fantastycznych artystów teatralnych. Przeżyłem dziesiątki zachwycających momentów na scenie. Muszę jednak przyznać, że ten moment jest najlepszy" - mówił wzruszony aktor po odebraniu nagrody.

W "Gigancie" Lithgow wcielił się w pisarza Roalda Dahla, twórcę "Charlie'ego i fabryki czekolady", "Wiedźm" i "Matyldy", który w latach 80. XX wieku stał się bohaterem skandalu obyczajowego.

"Ta sztuka jest wstrząsająca i została zrobiona przez ludzi pełnych miłości i czułości. Jednak opowiada o okrucieństwie w okrutnych czasach" - mówił Lithgow. Wcześniej rola w "Gigancie" przyniosła mu Olivera, brytyjską nagrodę teatralną.

John Lithgow. Jego najważniejsze role

Urodzony w 1945 roku Lithgow jest cenionym aktorem filmowym, teatralnym i telewizyjnym. Poza trzema nagrodami Tony otrzymał między innymi siedem statuetek Emmy, dwa Złote Globy i dwie nominacje do Oscara. Do jego najbardziej znanych filmów należą "Świat według Garpa", "Czułe słówka", "Mój brat Kain", "Shrek" i "Konklawe". Uznanie przyniosły mu także role na małym ekranie, między innymi w "Trzeciej planecie od słońca", "Dexterze" i "The Crown". Niedługo zobaczymy go w roli Albusa Dumbledore'a w serialowej adaptacji "Harry'ego Pottera".



