Legendarny aktor z prestiżową nagrodą. "Najlepszy moment"

Jakub Izdebski

Oprac.: Jakub Izdebski

W nocy z 7 na 8 czerwca 2026 roku odbyła się 79. ceremonia rozdania nagród Tony, najważniejszych wyróżnień amerykańskiej sceny teatralnej. John Lithgow otrzymał statuetkę za najlepszą główną rolę męską za sztukę "Gigant". Tym samym stał się jej najstarszym zwycięzcą w tej kategorii w historii.

John Lithgow podczas 79. ceremonii rozdania nagród TonyJohn NacionGetty Images

To trzecia nagroda Tony w karierze 80-letniego Lithgow. Wcześniej otrzymał ją za występy w sztukach "The Changing Room", która była jego debiutem na Broadwayu, oraz "Słodki zapach sukcesu". W 2026 roku wyróżniono jego rolę w "Gigancie". Od jego pierwszej wygranej statuetki Tony minęły 53 lata.

"Gigant". John Lithgow wcielił się w twórcę uwielbianych książek dla dzieci

"Przez te wszystkie lata współpracowałem z setkami fantastycznych artystów teatralnych. Przeżyłem dziesiątki zachwycających momentów na scenie. Muszę jednak przyznać, że ten moment jest najlepszy" - mówił wzruszony aktor po odebraniu nagrody.

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W "Gigancie" Lithgow wcielił się w pisarza Roalda Dahla, twórcę "Charlie'ego i fabryki czekolady", "Wiedźm" i "Matyldy", który w latach 80. XX wieku stał się bohaterem skandalu obyczajowego.

"Ta sztuka jest wstrząsająca i została zrobiona przez ludzi pełnych miłości i czułości. Jednak opowiada o okrucieństwie w okrutnych czasach" - mówił Lithgow. Wcześniej rola w "Gigancie" przyniosła mu Olivera, brytyjską nagrodę teatralną.

John Lithgow. Jego najważniejsze role

Urodzony w 1945 roku Lithgow jest cenionym aktorem filmowym, teatralnym i telewizyjnym. Poza trzema nagrodami Tony otrzymał między innymi siedem statuetek Emmy, dwa Złote Globy i dwie nominacje do Oscara. Do jego najbardziej znanych filmów należą "Świat według Garpa", "Czułe słówka", "Mój brat Kain", "Shrek" i "Konklawe". Uznanie przyniosły mu także role na małym ekranie, między innymi w "Trzeciej planecie od słońca", "Dexterze" i "The Crown". Niedługo zobaczymy go w roli Albusa Dumbledore'a w serialowej adaptacji "Harry'ego Pottera".


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