Johnny Depp od lat uchodzi za mistrza ról outsiderów - postaci z pogranicza świata rzeczywistego i fantazji. Pod maskami makijażu, kostiumów i dziwactw potrafił pokazać niezwykłą delikatność i melancholię. Szczególnie widać to w produkcjach zrealizowanych przez Tima Burtona jak "Edward Nożycoręki", "Ed Wood", "Jeździec bez głowy", "Charlie i fabryka czekolady" czy "Sweeney Todd".

Johnny Depp jako Ebenezer Scrooge na nowym zwiastunie. Aż trudno go rozpoznać

Jeszcze w tym roku do kin trafi film "Ebenezer" - adaptacja cenionego opowiadania "Opowieść wigilijna" autorstwa Charlesa Dickensa. Za reżyserię odpowiada amerykański reżyser Ti West ("Pearl", "X"). Scenariusz zaadaptował Nathaniel Halpern.

Poza Deppem, który zagra rolę zgorzkniałego Scrooge'a, w produkcji wystąpią Ian McKellen, Andrea Riseborough, Tramell Tillman, Rupert Grint, Daisy Ridley, Sam Claflin oraz Charlie Murphy.

Oficjalny zwiastun filmu został zaprezentowany po raz pierwszy podczas trwającego obecnie Comic-Conu w San Diego. Aktor zjawił się w przebraniu na specjalnym panelu poświęconemu tytułowi, jednak jak donoszą zagraniczne media, Depp tak bardzo wczuł się w rolę, że trudno było zrozumieć, co mówi.

Johnny Depp na Comic-Conie w San Diego Michael Buckner/Variety via Getty Images Getty Images

Pod względem wizualnym zapowiedź przypomina dzieła Tima Burtona, szczególnie film "Sweeney Todd", gdyż jest bardzo stylizowany i utrzymany w mrocznym, gotyckim klimacie. Napisy początkowe przywołują wcześniejsze, legendarne kreacje stworzone przez Deppa, w tym Jacka Sparrowa czy Edwarda Nożycorękiego. Zaraz po tym Ebenezer zwraca się do kamery i z wyraźnym entuzjazmem wypowiada symboliczne zdanie: "Dobrze jest wrócić". Cały zwiastun można obejrzeć tutaj.

Johnny Depp wraca na dobre. Jeszcze niedawno media huczały o jego rozwodzie

Życie Deppa często przyciągało uwagę mediów, a w ostatnich latach szczególnie mówiło się o nim w kontekście głośnego rozwodu z Amber Heard. Aktor stracił rolę Grindelwalda w serii "Fantastyczne zwierzęta" po przegranym procesie w Wielkiej Brytanii, jednak jego późniejsze zwycięstwo w Stanach Zjednoczonych na nowo przywróciło mu pozycję w Hollywood.

Po przerwie związanej z procesami sądowymi pojawił się m.in. w niezależnych produkcjach jak "Minamata" czy "Miasto kłamstw". W 2023 roku otrzymał owacje na stojąco podczas premiery filmu "Jeanne du Barry" na Festiwalu w Cannes, co wielu krytyków uznało za symboliczny powrót aktora do świata kina po latach medialnej burzy.

"Ebenezer" zadebiutuje w kinach 13 listopada 2026 roku.

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