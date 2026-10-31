Patrick Stewart nie żyje

Uwielbiany gwiazdor filmów Marvela a także serii "Star Trek" zmarł w wieku 86 lat. "Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że wczoraj w swoim domu w Los Angeles, u boku ukochanej żony Sunny, odszedł sir Patrick Stewart. Jego śmierć poprzedziła krótka i poruszająca walka z chorobą Alzheimera oraz otępieniem z ciałami Lewy'ego" - można było przeczytać w oświadczeniu na profilu aktora w mediach społecznościowych.

"W ostatnich chwilach otaczali go najbliżsi - rodzina i przyjaciele. Towarzyszyła im żywa muzyka, modlitwa, łzy, śmiech i głębokie emocje - takie, jakie tylko on potrafił wywołać po całym życiu poświęconym nam wszystkim" - dodali bliscy Stewarta.

W oświadczeniu podkreślono, że Stewart zostanie zapamiętany jako człowiek pełen godności, empatii i człowieczeństwa, które przejawiał w każdej swojej roli - zarówno w sztuce, jak i w życiu prywatnym.

"Avengers: Doomsday": Ostatnia rola gwiazdora

Po śmierci aktora setki kolegów po fachu żegnało go w mediach społecznościowych. W wydanym z tej smutnej okazji komunikacie Marvel Studios podziękowało Stewartowi za 25 lat wcielania się w kultową postać profesora Charlesa Xaviera oraz za nadanie jej powagi i głębi.

Studio zaznaczyło również, że w filmie "Avengers: Doomsday", którego premiera zaplanowana jest na grudzień, Brytyjczyk zaliczył swoją ostatnią rolę w karierze. Już po raz dziewiąty wcielił się w niej we wspomnianego Xaviera.

Jako przywódca X-Menów zadebiutował na ekranie w produkcji "X-Men" z 2000 roku. Później powracał do tej postaci w kolejnych odsłonach cyklu: "X-Men 2", "X-Men: Ostatni bastion", "X-Men Geneza: Wolverine", "Wolverine", "X-Men: Przeszłość, która nadejdzie" i "Logan". Oglądaliśmy go również w superprodukcji "Doktor Strange w multiwersum obłędu".

W lipcu w jednym z wywiadów Stewart zapewniał, że nie zamierza oficjalnie kończyć kariery. "Nie wyobrażam sobie, żebym kiedykolwiek oficjalnie przeszedł na emeryturę. Zawsze i na zawsze będę aktorem" - podkreślił.