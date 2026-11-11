W "Jack i Jill" Adam Sandler wcielił się w rodzeństwo bliźniaków, które spędza razem Święto Dziękczynienia. On jest odnoszącym sukcesy właścicielem agencji reklamowej, ona nie ma pracy i mieszka samotnie w odziedziczonym po matce domu. Nieumiejąca się zachować Jill wprowadza w życie Jacka zamęt i chaos. Nagle okazuje się, że wpadła ona w oko Alowi Pacino. Tymczasem Jack chce zaangażować legendarnego aktora do swojej reklamy. Prosi siostrę o przysługę.

Twórcy nie chcieli, by Adam Sandler przypominał kobietę

Pomysł na "Jack i Jill" narodził się w 2006 roku. Film otrzymał zielone światło od wytwórni Columbia Pictures w 2009 roku. Jak wspominał reżyser Dennis Dugan, plan od początku zakładał, że Sandler wcieli się w brata i siostrę. Nikt nie planował przy tym skomplikowanej charakteryzacji, na wzór tej, która zmieniła Robina Williamsa w starszą kobietę w "Pani Doubtfire".

"To bliźniaki jednojajowe. Adam gra zarówno Jacka, jak i jego żeński odpowiednik. Wystarczy na chwilę zamknąć oczy, by wyobrazić sobie, że nie jest to najatrakcyjniejsza kobieta w mieście. Największym wyzwaniem było opanowanie technicznych aspektów, by wiarygodnie zaprezentować dwie wersje tego samego aktora na ekranie. Chcemy, żeby widzowie dobrze się bawili, a nie cały czas zastanawiali się, jak to zrobiliśmy" - wspominał reżyser dla Variety.

Adam Sandler jako Jack i Jill face to face East News

Recenzje były koszmarne. "Spalcie to"

Chociaż "Jack i Jill" zarobił na całym świecie ponad 149 milionów dolarów, krytycy szczerze znienawidzili film Dugana. Szybko nazwali go jednym z najgorszych w historii i prześcigali się w złośliwościach na jego temat. "Filmowy Al Pacino mówi coś świetnego. Gdy ogląda siebie w reklamie Jacka, rzuca: 'Spalcie to! Nikt nie może tego zobaczyć!'. To moja recenzja filmu 'Jack i Jill'" - napisał Peter Travers z Rolling Stone. Z kolei Andrew Baker z Variety stwierdził, że komedia Dugana "jest oparta na jednym pomyśle, który od początku nie jest zbyt zabawny".

"Jack i Jill" został także nominowany do rekordowej liczby 12 Złotych Malin w 10 kategoriach, w tym za najgorszy film roku, reżyserię, scenariusz oraz obie role Sandlera. Komedia Dugana triumfowała na każdym polu. Z pozłacaną, plastikową statuetką skończył także Pacino. Krytycy i tak pisali, że był on najjaśniejszym elementem filmu. Wyróżniono również Davida Spade'a, który wcielił się w Monicę, koleżankę Jill ze szkoły. Poza tym "Jack i Jill" otrzymał Złote Maliny za najgorszy duet na ekranie, najgorszą obsadę i najgorszy remake lub zrzynkę.

Adam Sandler i Al PAcino w filmie "Jack i Jill" Columbia Pictures/Splash News East News

Po latach Al Pacino zdradził, dlaczego wystąpił w "Jack i Jill"

W październiku 2024 roku ukazała się autobiografia Pacino pod tytułem "Sonny Boy". Aktor przyznał w niej, że rolę w komedii Dugana wziął dla pieniędzy. "Byłem spłukany. Miałem 50 milionów dolarów i nagle nie miałem nic. Miałem nieruchomości, ale nie miałem żadnych pieniędzy" - czytamy w książce. "W tym biznesie, jeśli otrzymujesz 10 milionów za film, tak naprawdę to nie jest 10 milionów. Swoją dolę bierze prawnik, agent, publicysta i rząd, a wtedy z 10 milionów robi się 4,5 miliona, które trafiają do twojej kieszeni. Mimo to żyjesz ponad stan, bo jesteś na swego rodzaju haju. I tak je tracisz. Sposób, w który tak się dzieje, jest dziwny. Im więcej zarabiasz, tym mniej masz pieniędzy".

"'Jack i Jill' był pierwszym filmem, który zrobiłem po utracie majątku. Szczerze mówiąc, zgodziłem się, bo nie miałem wtedy innych propozycji. Adam Sandler mnie chciał i zapłacili mi za to krocie. Więc zagrałem w tym i coś zarobiłem. Kocham Adama, bardzo dobrze mi się z nim pracowało i stał się moim drogim przyjacielem. Przy okazji jest też wspaniałym aktorem i świetnym gościem" - pisał Pacino.