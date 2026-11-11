Legendarny aktor musiał się wstydzić za ten występ. Po latach zdradził, dlaczego się zgodził

Jakub Izdebski

Oprac.: Jakub Izdebski

11 listopada 2026 roku minęło 15 lat od premiery filmu "Jack i Jill". Komedia Dennisa Dugana, w której Adam Sandler wcielił się w tytułowe rodzeństwo, uchodzi za jedno z najgorszych dokonań w historii kinematografii. Nie pomógł nawet występ Ala Pacino. Legendarny aktor zagrał fikcyjną wersję samego siebie. Otrzymał za to Złotą Malinę za najgorszy występ drugoplanowy. Po latach zdradził, dlaczego przyjął tę rolę.

Al Pacino i Adam Sandler w filmie Jack i Jill. Dwaj mężczyźni siedzą przy stoliku w biurze i rozmawiają.
Al Pacino i Adam Sandler w filmie "Jack i Jill"Columbia Pictures/Splash NewsEast News

W "Jack i Jill" Adam Sandler wcielił się w rodzeństwo bliźniaków, które spędza razem Święto Dziękczynienia. On jest odnoszącym sukcesy właścicielem agencji reklamowej, ona nie ma pracy i mieszka samotnie w odziedziczonym po matce domu. Nieumiejąca się zachować Jill wprowadza w życie Jacka zamęt i chaos. Nagle okazuje się, że wpadła ona w oko Alowi Pacino. Tymczasem Jack chce zaangażować legendarnego aktora do swojej reklamy. Prosi siostrę o przysługę.

Twórcy nie chcieli, by Adam Sandler przypominał kobietę

Pomysł na "Jack i Jill" narodził się w 2006 roku. Film otrzymał zielone światło od wytwórni Columbia Pictures w 2009 roku. Jak wspominał reżyser Dennis Dugan, plan od początku zakładał, że Sandler wcieli się w brata i siostrę. Nikt nie planował przy tym skomplikowanej charakteryzacji, na wzór tej, która zmieniła Robina Williamsa w starszą kobietę w "Pani Doubtfire".

"To bliźniaki jednojajowe. Adam gra zarówno Jacka, jak i jego żeński odpowiednik. Wystarczy na chwilę zamknąć oczy, by wyobrazić sobie, że nie jest to najatrakcyjniejsza kobieta w mieście. Największym wyzwaniem było opanowanie technicznych aspektów, by wiarygodnie zaprezentować dwie wersje tego samego aktora na ekranie. Chcemy, żeby widzowie dobrze się bawili, a nie cały czas zastanawiali się, jak to zrobiliśmy" - wspominał reżyser dla Variety.

Dwie osoby stoją na pokładzie statku, jedna ubrana w kolorową sukienkę z brązowymi włosami i druga w jasnoniebieskiej czapce oraz szarej koszulce wskazująca z uśmiechem na towarzyszkę; w tle widoczna morska panorama oraz świąteczne dekoracje na relingu.
Adam Sandler jako Jack i Jillface to faceEast News

Recenzje były koszmarne. "Spalcie to"

Chociaż "Jack i Jill" zarobił na całym świecie ponad 149 milionów dolarów, krytycy szczerze znienawidzili film Dugana. Szybko nazwali go jednym z najgorszych w historii i prześcigali się w złośliwościach na jego temat. "Filmowy Al Pacino mówi coś świetnego. Gdy ogląda siebie w reklamie Jacka, rzuca: 'Spalcie to! Nikt nie może tego zobaczyć!'. To moja recenzja filmu 'Jack i Jill'" - napisał Peter Travers z Rolling Stone. Z kolei Andrew Baker z Variety stwierdził, że komedia Dugana "jest oparta na jednym pomyśle, który od początku nie jest zbyt zabawny".

"Jack i Jill" został także nominowany do rekordowej liczby 12 Złotych Malin w 10 kategoriach, w tym za najgorszy film roku, reżyserię, scenariusz oraz obie role Sandlera. Komedia Dugana triumfowała na każdym polu. Z pozłacaną, plastikową statuetką skończył także Pacino. Krytycy i tak pisali, że był on najjaśniejszym elementem filmu. Wyróżniono również Davida Spade'a, który wcielił się w Monicę, koleżankę Jill ze szkoły. Poza tym "Jack i Jill" otrzymał Złote Maliny za najgorszy duet na ekranie, najgorszą obsadę i najgorszy remake lub zrzynkę.

Kobieta w granatowej sukience siedzi na skórzanej sofie z deserem w ręku, a naprzeciwko niej mężczyzna w dresie robi jej zdjęcie starym aparatem, pochylając się do przodu z szerokim uśmiechem.
Adam Sandler i Al PAcino w filmie "Jack i Jill"Columbia Pictures/Splash NewsEast News

Po latach Al Pacino zdradził, dlaczego wystąpił w "Jack i Jill"

W październiku 2024 roku ukazała się autobiografia Pacino pod tytułem "Sonny Boy". Aktor przyznał w niej, że rolę w komedii Dugana wziął dla pieniędzy. "Byłem spłukany. Miałem 50 milionów dolarów i nagle nie miałem nic. Miałem nieruchomości, ale nie miałem żadnych pieniędzy" - czytamy w książce. "W tym biznesie, jeśli otrzymujesz 10 milionów za film, tak naprawdę to nie jest 10 milionów. Swoją dolę bierze prawnik, agent, publicysta i rząd, a wtedy z 10 milionów robi się 4,5 miliona, które trafiają do twojej kieszeni. Mimo to żyjesz ponad stan, bo jesteś na swego rodzaju haju. I tak je tracisz. Sposób, w który tak się dzieje, jest dziwny. Im więcej zarabiasz, tym mniej masz pieniędzy".

"'Jack i Jill' był pierwszym filmem, który zrobiłem po utracie majątku. Szczerze mówiąc, zgodziłem się, bo nie miałem wtedy innych propozycji. Adam Sandler mnie chciał i zapłacili mi za to krocie. Więc zagrałem w tym i coś zarobiłem. Kocham Adama, bardzo dobrze mi się z nim pracowało i stał się moim drogim przyjacielem. Przy okazji jest też wspaniałym aktorem i świetnym gościem" - pisał Pacino.

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