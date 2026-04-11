Na długo przed Formułą 1, World Endurance i MotoGP istniały wyścigi Isle of Man Tourist Trophy. To najstarsza na świecie impreza sportów motorowych organizowana nieprzerwanie od 1907 roku na wyspie Man. Do dziś jest zapierającym dech widowiskiem, podczas którego zawodnicy stają przed wymagającą, 37 milową trasą pełną wyzwań i ciasnych zakrętów. Trudne warunki i prędkość (nierzadko przekraczająca 300 km na godzinę) doprowadziły do śmierci wielu uczestników, którzy byli gotowi na wszystko, by odnieść sukces.

"Isle of Man": film z Channingiem Tatumem. Co wiemy?

"Isle of Man" powstaje pod szyldem Amazon MGM Studios. Reżyserem jest Reid Carolin, który napisał scenariusz z Jasonem Kellerem oraz Bryanem Johnsonem. Producentami filmu będą m.in.: firma Free Association (należąca do Tatuma i Carolina) czy Plan B Brada Pitta.

Do tej pory wiedzieliśmy, że w projekcie zobaczymy Channinga Tatuma. Teraz dołączyła do niego kolejna gwiazda - Eve Hewson. W dotychczasowej karierze realizowała zróżnicowane projekty telewizyjne i filmowe. Ostatnio można ją było oglądać w filmie "Jay Kelly" w reżyserii Noaha Baumbacha, z George'em Clooneyem i Adamem Sandlerem. W najbliższym czasie zobaczymy ją także w filmie "Dzień objawienia" w reżyserii Stevena Spielberga.

Oprócz realizowanego obecnie filmu powstał też towarzyszący mu serial dokumentalny, nakręcony podczas ubiegłorocznych wyścigów. Dzięki niemu widz po raz pierwszy będzie mógł zajrzeć za kulisy wydarzenia, zobaczyć jego przebieg oraz poznać zawodników i ich motywacje.

Zobacz też:

