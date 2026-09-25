Legendarna seria horrorów powraca. Znamy już nazwisko reżysera

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

Seria "Piła" doczeka się kolejnej odsłony i nowego reżysera. Za kamerą nadchodzącego filmu stanie Mike P. Nelson. Po raz pierwszy od lat nad produkcją będzie pracować również twórca pierwszej części - James Wan.

Starszy mężczyzna z siwymi włosami i zarostem w szarej bluzie, patrzący poważnie w stronę obiektywu
Kadr z filmu "Piła X"YouTubemateriały prasowe

"Piła" powraca. Film wyreżyseruje Mike P. Nelson

Szef działu filmowego Lionsgate, Adam Fogelson, jest pełen optymizmu co do nowego reżysera, Mike'a P. Nelsona ("Cicha noc, śmierci noc").

"Ma wyjątkową wizję tego filmu i jesteśmy niezwykle pewni tego, co nam zaprezentuje" - stwierdził.

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Pierwszy raz od lat kluczową rolę w procesie twórczym będzie pełnił reżyser pierwszej części, James Wan.

"Realizacja pierwszego filmu z serii 'Piła' była dla mnie przełomowym doświadczeniem, dlatego tak ważne było znalezienie reżysera, który uszanuje ten świat. Mike ma surowy, charakterystyczny styl filmowy i nowatorskie podejście do tego gatunku. Wierzę, że wniesie do serii coś naprawdę wyjątkowego i niepowtarzalnego" - powiedział Wan w oświadczeniu.

"Piła": słynna seria horrorów

"Piła" zadebiutowała w 2004 roku na festiwalu filmów niezależnych Sundance. Horror dość nieoczekiwanie stał się hitem kasowym; zarobił globalnie aż 105 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym nieco ponad milion. Za reżyserię odpowiadał wówczas James Wan (który dziś na koncie ma również takie hity jak "Obecność" czy "Naznaczony"), a scenariusz napisał Leigh Whannell, którego mogliśmy także zobaczyć w roli Adama. Obecnie cykl filmów "Piła" liczy 10 części. Ostatnią odsłoną była "Piła X" z 2023 roku.

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