"Piła" powraca. Film wyreżyseruje Mike P. Nelson

Szef działu filmowego Lionsgate, Adam Fogelson, jest pełen optymizmu co do nowego reżysera, Mike'a P. Nelsona ("Cicha noc, śmierci noc").

"Ma wyjątkową wizję tego filmu i jesteśmy niezwykle pewni tego, co nam zaprezentuje" - stwierdził.

Pierwszy raz od lat kluczową rolę w procesie twórczym będzie pełnił reżyser pierwszej części, James Wan.

"Realizacja pierwszego filmu z serii 'Piła' była dla mnie przełomowym doświadczeniem, dlatego tak ważne było znalezienie reżysera, który uszanuje ten świat. Mike ma surowy, charakterystyczny styl filmowy i nowatorskie podejście do tego gatunku. Wierzę, że wniesie do serii coś naprawdę wyjątkowego i niepowtarzalnego" - powiedział Wan w oświadczeniu.

"Piła": słynna seria horrorów

"Piła" zadebiutowała w 2004 roku na festiwalu filmów niezależnych Sundance. Horror dość nieoczekiwanie stał się hitem kasowym; zarobił globalnie aż 105 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym nieco ponad milion. Za reżyserię odpowiadał wówczas James Wan (który dziś na koncie ma również takie hity jak "Obecność" czy "Naznaczony"), a scenariusz napisał Leigh Whannell, którego mogliśmy także zobaczyć w roli Adama. Obecnie cykl filmów "Piła" liczy 10 części. Ostatnią odsłoną była "Piła X" z 2023 roku.

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