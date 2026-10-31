Jessica Lange - zdobywczyni dwóch Oscarów, gwiazda takich kultowych klasyków jak "Tootsie", "Błękit nieba" czy "Tramwaj zwany pożądaniem" po raz kolejny ogłosiła w mediach, że przymierza się do emerytury.

Wspominając o swoich najnowszych projektach - filmie "Długi dzień podróży w noc" oraz 13. sezonie hitowego "American Horror Story", 77-letnia legenda kina dała do zrozumienia, że to idealny moment na zejście ze sceny.

Kolejna zapowiedź emerytury: "To byłaby piękna kropka nad i"

W najnowszym wywiadzie dla magazynu "Rolling Stone" Lange bez owijania w bawełnę przyznała, że praca przed kamerą przestała przynosić jej dawną satysfakcję.

"Czuję, że zbliżam się do końca. Może to całkiem niezły sposób na zakończenie, skoro moim ostatnim projektem jest rola Mary Tyrone w 'Long Day's Journey Into Night'. Wydaje mi się, że niełatwo jest teraz coś nakręcić. Przynajmniej nie takie filmy, które mnie interesują" - wyznała gorzko.

Co ciekawe, fani aktorki patrzą na te deklaracje ze sporym dystansem. Jessica Lange ogłąszała aktorską emeryturę już w 2013 oraz 2023 roku, by za każdym razem wracać z kolejną kreacją. Powody jej rozczarowania branżą pozostają jednak niezmienne - to bezlitosny komercjalizm Hollywood.

"Kreatywność jest obecnie sprawą drugorzędną w stosunku do zysków dużych korporacji. Nacisk kładzie się nie na sztukę, artystę czy opowiadanie historii, lecz na zadowalanie akcjonariuszy, a to po prostu deprecjonuje nasze rzemiosło" - mówiła już jakiś czas temu, tłumacząc, dlaczego ma dość współczesnego kina.

Zapytana o to, jak chciałaby zostać zapamiętana przez widzów po ewentualnym odejściu, odpowiedziała krótko:

"Za dobre role. Za dobre filmy. Za bycie uczciwą aktorką. Miałam niesamowite szczęście. Uwielbiam grać i przez dekady mogłam to robić, co było dla mnie ogromną radością. Czasami bywało trudno - godzenie rodziny, kariery, ciągnięcie dzieci z miejsca na miejsce... Ale to wszystko była wspaniała przygoda. Jestem przeogromnie wdzięczna."

Niegdyś była na szczycie

Trzeba przyznać, że droga Lange na aktorski szczyt była niezwykle ciekawa. W 1967 roku otrzymała stypendium na Uniwersytecie w Minnesocie, gdzie studiowała fotografię. To tam poznała swojego pierwszego męża, Paco Grande, który wprowadził ją w hipisowski świat wolności. W 1970 roku rzuciła studia i ruszyła z nim w szaloną podróż po USA i Meksyku.

Chwilę później wylądowała w Paryżu, gdzie wstąpiła do szkoły pantomimy i dorabiała jako tancerka w słynnej Opéra-Comique. Do Stanów Zjednoczonych wróciła w 1973 roku, pracując równolegle jako kelnerka oraz modelka.

To właśnie w agencji modelingu dostrzegł ją potężny producent Dino De Laurentiis. Zaproponował jej główną rolę w remake'u "King Konga" (1976), gdzie zagrała u boku Jeffa Bridgesa. Choć produkcja zebrała mieszane recenzje krytyków, okazała się gigantycznym sukcesem kasowym, otwierając pięknej 27-latce drzwi do wielkiej kariery. Kolejnym kamieniem milowym był legendarne dzieło "Listonosz zawsze dzwoni dwa razy" z 1981 roku, które ugruntowało jej pozycję jako jednej z najzdolniejszych i najbardziej pożądanych aktorek w historii kina.