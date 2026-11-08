"Steven Seagal odmówił udziału w 'Niezniszczalnych', prawda?" - spytała Hyde. "Proszę cię" - odpowiedział Stallone, ku rozbawieniu prowadzącej. "Powiedzmy, że nie został zaproszony na tę imprezę" - dodał po chwili legendarny aktor.

Stallone przez chwilę starał się stłumić śmiech. "Boże, naprawdę? [Twierdzi, że] to on odmówił nam? Powiem ci, że błagał o rolę. Błagał. [...] Po co tak kłamać?" - zastanawiał się gwiazdor serii "Rocky" i "Rambo".

"Słuchaj, nie mam nic przeciwko Stevenowi. Mieliśmy swoje wzloty i upadki" - po tych słowach pokiwał głową, sugerując, że mógłby opowiedzieć wiele historii. "Miał całkiem interesujący pomysł na siebie, ale potem wybrał inny kierunek dla swojego życia. Nie wiem, czy jeszcze występuje w filmach akcji. Wydaje mi się, że mieszka teraz w Rosji".

Hyde wspomniała o niesławnej scenie z filmu "Czas zemsty" z 2003 roku, w której Seagal walczy ze swoimi przeciwnikami, siedząc na krześle. "Muszę tego spróbować" - odpowiedział rozbawiony Stallone.

Sylvester Stallone starł się kiedyś ze Stevenem Seagalem

Nie jest tajemnicą, że Seagal nie jest zbytnio lubiany w środowisku hollywoodzkich gwiazd. Przez wiele lat był skonfliktowany z Jean-Claudem Van Damme'em. W 1997 roku podczas przyjęcia w posiadłości Stallone'a "Mięśniak z Brukseli" miał wyzwać gwiazdę "Liberatora" na pojedynek. Seagal uciekł. Stallone przyznał później, że ewentualna walka musiałaby zakończyć się zwycięstwem gwiazdy "Krwawego sportu".

80-letni aktor także miał swoje przeboje z Seagalem. "Kiedyś wspominał, że nie zadaje się z takimi ludźmi. Miał na myśli mnie. Więc przyparłem go do muru" - mówił Stallone w wywiadzie dla Shortlist Magazine w 2013 roku. "W tamtym czasie kierował nami buzujący testosteron. Seagal pysznił się swoim wzrostem, a ja byłem zachwycony... sobą. Jednak pogodziliśmy się, chociaż Steven bywa dość nieprzewidywalny".

Chuck Norris nie miał najlepszego zdania o Stevenie Seagalu

Krytyczny wobec Seagala był także Chuck Norris. Zmarły w marcu 2026 roku "Strażnik Teksasu" poruszył temat mistrza aikido w programie Dicka Cavetta w 1993 roku. Stwierdził wówczas, że pogłoski o trudnym charakterze gwiazdora "Liberatora" nie są jedynie wynikiem kreacji wizerunku twardziela. Dodał jednak, że nie może ocenić zdolności Seagala w jego filmach. Zaznaczył, że sceny walki są tam zwykle kręcona na zbliżeniach i z zastosowaniem dynamicznego montażu. Żartował także, że Seagal nigdy nie powiedziałby o nim nic złego. "Nie odważyłby się".