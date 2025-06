Legenda powraca? Pacino gotowy, scenariusz zachwyca studio

Michael Mann i nowa wizja kultowego thrillera

Michael Mann od dawna zapowiadał powrót do uniwersum "Gorączki", obiecując, że sequel dorówna legendzie oryginalnego filmu. Po okresie niepewności i wątpliwości dotyczących budżetu, Warner Bros. zdecydowało się dać zielone światło kontynuacji. Scenariusz napisany przez reżysera we współpracy z Meg Gardiner łączy elementy prequela i sequela, rozbudowując znane postaci i wątki.

Obsada i nowe twarze w świecie "Gorączki"

Jednym z najważniejszych sygnałów pozytywnego rozwoju projektu jest deklaracja Al Pacino o chęci powrotu do roli. Aktor, który w oryginale wcielił się w postać Vincenta Hanny, wyraził gotowość do ponownego udziału w produkcji. Michael Mann szuka też nowych twarzy - w gronie faworytów do młodszej wersji postaci McCauleya, którą pierwotnie zagrał Robert De Niro, pojawia się Adam Driver, z którym reżyser współpracował przy ostatnim filmie "Ferrari".

"Gorączka 2" - co dalej?

Warner Bros. jest pełne optymizmu wobec "Gorączki 2" i liczy na sukces na miarę oryginału. Wytwórnia intensywnie pracuje nad obsadą i planowaniem produkcji, jednak konkretna data premiery nadal nie została ujawniona. Fani kultowego thrillera mogą jednak spać spokojnie - powrót Michaela Manna i zaangażowanie Ala Pacino to dobry znak, że na ekranie znów zobaczymy emocjonującą historię kryminalną w najwyższym stylu.

