Legenda kina pracuje nad "Wyspą skarbów". Gwiazdor "Dojrzewania" bohaterem

"Wyspa skarbów": nowy projekt Ridleya Scotta po "Gwiazdozbiorze Psa"

Za tydzień na ekranach kin zadebiutuje najnowszy film Ridleya Scotta zatytułowany "Gwiazdozbiór Psa". Film jest adaptacją powieści Petera Hellera, autora m.in. "The Guide" i "The River" i przedstawia losy Higa, pogrążonego w żałobie pilota, który w wyniku tragicznych zdarzeń stracił wszystko. W świecie po apokalipsie mieszka samotnie w hangarze na małym opuszczonym lotnisku.

Tymczasem Ridley Scott zaczyna prace nad kolejnym projektem. Będzie to zapowiedziana w czerwcu 2026 roku adaptacja "Wyspy skarbów", kultowej dziś książki Roberta Louisa Stevensona. Klasyka powieści przygodowej przedstawia historię Jima Hawkinsa, który odnajduje mapę prowadzącą do legendarnego skarbu. Wyrusza w niebezpieczną podróż, by zdobyć fortunę, lecz szybko zostaje uwikłany w niebezpieczną grę z charyzmatycznym i zdradliwym piratem Długim Johnem Silverem.

Od czasu publikacji w 1883 roku "Wyspa skarbów" sprzedała się w ponad 100 milionach egzemplarzy na całym świecie i została przetłumaczona na ponad 50 języków.

"Wyspa skarbów": Owen Cooper zagra głównego bohatera

Jak wyjawił serwisowi Collider reżyser, ma już na oku aktora, który najprawdopodobniej wcieli się w młodego bohatera filmu. W wywiadzie Ridley powiedział: "Tak, kompletuję obsadę nowego projektu".

Zapytany o dziennikarza Collidera, czy chodzi o "Wyspę skarbów" odparł: Tak, z Hugh Jackmanem. Mam nadzieję, również z Hugh Grantem i dzieciakiem z 'Dojrzewania'".

Ridley Scott szykuje nową "Wyspę skarbów" z Jackiem Thornem, scenarzystą "Władcy much", "Enoli Homes 3", "Toxic Town" i, oczywiście, wspomnianego, nagradzanego "Dojrzewania".

Zobacz też: Mocno odciął się na jej zaczepkę. Tworzą szczęśliwy związek od ponad 20 lat