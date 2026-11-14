Legenda kina o dalszej karierze. "Nie czuję się już na siłach"

Pedro Almodóvar to jeden z najbardziej wizjonerskich twórców współczesnego europejskiego kina. Reżyser, którego przełomem w latach 80. stał się film "Kobiety na skraju załamania nerwowego", przez kolejne dekady dostarczał nam coraz bardziej szalone, poruszające produkcje ("Ból i blask", "Wszystko o mojej matce", "Matki równoległe").

Legenda kina o dalszej karierze. "Nie czuję się na siłach"

Hiszpański filmowiec jest laureatem Oscara, nagrody BAFTA i wyróżnień na festiwalach w Cannes, Berlinie i Wenecji. Jego filmy, do których zaangażował tak wielkie hollywoodzkie gwiazdy, takie jak Penélope Cruz, Julianne Moore czy Antonio Banderasa, cieszą się niesłabnącą popularnością na całym świecie. Wygląda jednak na to, że twórca "Volver" nie chce już dłużej kręcić filmów za granicą.

W rozmowie z magazynem IndieWire podczas New York Film Festival reżyser przyznał, że na tym etapie kariery to praca w rodzinnej Hiszpanii sprawia mu największą przyjemność.

"W Hiszpanii wszystko jest znacznie bardziej bezpośrednie; poza tym to mój język, moja kultura" - mówił. Stwierdził ponadto, że kręcenie wysokobudżetowych filmów, w których produkcję zaangażowanych jest mnóstwo ludzi, przyprawia go o zawrót głowy.

"Nie czuję się już na siłach, by mierzyć się z chaotyczną produkcją, w którą zaangażowanych jest mnóstwo ludzi i postaci" - przyznał.

Choć w 2024 roku do kin wszedł film "W pokoju obok", w którym główne role odegrały Julianne Moore i Tilda Swinton, w swojej najnowszej produkcji Almodóvar powraca do ojczystego języka i pracy z hiszpańską obsadą.

"Gorzkie święta": co dalej po głośnym filmie?

"Gorzkie święta", które zadebiutowały na tegorocznym Festiwalu Filmowym w Cannes, a następnie 8 sierpnia trafiły do polskich kin, to opowieść o pisarzu, który przeżywa kryzys twórczy podczas pracy nad scenariuszem do nowego filmu. Jego inspiracją stają się prawdziwe wydarzenia, z jakimi zmaga się jego przyjaciółka. Musi zadać sobie pytanie: gdzie stoi granica między autofikcją a zawłaszczaniem cudzej historii?

Pedro Almodóvar wyznał, że scenariusz do filmu powstał m.in. na bazie jego osobistych doświadczeń.

"Kilka razy, gdy tak postąpiłem, nie czułem się z tym dobrze. Granica jest jedna: nikogo nie skrzywdzić. Jednocześnie to dość naturalne, że na pisarzy wpływa wszystko, co widzą w życiu, o czym rozmawiają, jakie książki czytają czy jakie filmy oglądają. Nie da się więc całkowicie odciąć od wpływu, jaki wywiera na nas życie innych ludzi" - powiedział.

Reżyser nie zdradza obecnie szczegółów dotyczących swojego nowego projektu. Zapewnił jednak, że kolejna historia, jaką opowie, nie będzie inspirowana jego życiem.

"Obiecuję, że nie będę już mówił o sobie (...) Fascynuje mnie tajemnica: skąd bierze się kreatywność, jak powstaje, kiedy się pojawia i w jaki sposób się przejawia? W tej kwestii dotarłem już do kresu moich poszukiwań" - podsumował.