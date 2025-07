Ledwo zadebiutował w kinach, a już doczeka się sequela? Apple ma plany

Brad Pitt w blockbusterze za miliony dolarów

27 czerwca 2025 roku w polskich kinach zadebiutował spektakularny film Josepha Kosinskiego - "F1" - w którym Brad Pitt wciela się w kierowcę wyścigowego. Na ekranie towarzyszą mu Damson Idris, Javier Bardem, Kerry Condon, Tobias Menzies, Sara Niles, Kim Bodnia, Shea Wingham i Samson Kayo.

W ciągu pięciu pierwszych dni wyświetlania "F1: Film" zarobił już 146 milionów dolarów przy budżecie 250 milionów dolarów. Śmiało można stwierdzić, że w kolejnym tygodniu stanie się najbardzije kasowym filmem oryginalnym od Apple. Nic dziwnego, że pojawiły się plotki o stworzeniu kontynuacji. Czy powstanie? Podobno koncern już myśli o realizacji "F2".

"O tym zdecyduje widownia. Wydaje mi się, że zostawiliśmy otwarte drzwi dla Sonny'ego, Kate i Joshuy. Tak więc myślę, że jest więcej historii do opowiedzenia o drużynie APXGP i o dalszych losach Sonny'ego. Ostatecznie jednak to nie do mnie należy decyzja" - mówił reżyser w wywiadzie z "Variety".

czym jest "F1: Film"?

Sonny Hayes (Brad Pitt), nazywany "największym niespełnionym", był najbardziej obiecującym kierowcą Formuły 1 i zjawiskiem lat 90. do czasu spektakularnego wypadku, który niemal zakończył jego karierę. Po 30 latach jest najemnym kierowcą bez stałego miejsca zamieszkania. Wtedy zwraca się do niego dawny kolega z zespołu, Ruben Cervantes (Javier Bardem), obecnie właściciel będącego na skraju bankructwa zespołu F1. Ruben przekonuje Sonny’ego do powrotu do Formuły 1. Ma to być ostatnia szansa ocalenia zespołu, a dla niego samego — zdobycia miana najlepszego na świecie. Sonny pojedzie u boku Joshuy Pearce’a (Damson Idris), narwanego nowicjusza, narzucającego własne, zawrotne tempo. Kiedy jednak rozlega się ryk silników, Sonny’ego dogania przeszłość. Przekonuje się, że w F1 najbardziej zaciętym rywalem jest kolega z zespołu, a drogą do odkupienia nie można podążać w pojedynkę.

