Tuż po ogłoszeniu, że Robert Pattinson zostanie siódmym agentem 007, w sieci wręcz zawrzało. Można się było jednak tego spodziewać. Każdy aktor obsadzony w roli Bonda spotka się z krytyką. Nawet Daniel Craig był ostro oceniany przez fanów, gdy w 2005 roku producenci wybrali go do roli Jamesa Bonda. Narzekano wówczas, że nie jest on wystarczająco przystojny oraz że legendarny agent nie powinien być blondynem. Wyobrażenie postaci Bonda zostało ukształtowane przez poprzednich aktorów, którzy wcielili się w tę rolę, więc początkowo trudno jest pogodzić się z nowymi wyborami.

Robert Pattinson nowym Jamesem Bondem. Internauci są mocno podzieleni

Po ogłoszeniu gwiazdy nowego, 26. filmu o losach Bonda internauci błyskawicznie podzielili się swoimi refleksjami i opiniami na jego temat. Wielu z nich zwróciło uwagę na pokaźny dorobek aktora. Przypomnijmy, że 40-letni Pattinson ma na swoim koncie role w takich światowych hitach jak "Odyseja", "Diuna: Część trzecia", "Mickey 17", "Drama" czy "Batman". Z kolei do wzrostu jego rozpoznawalności i popularności przyczyniły się kreacje stworzone w filmie "Harry Potter i Czara Ognia" czy sadze "Zmierzch" na podstawie powieści Stephenie Meyer.

Finalnie zdania na temat doboru aktora są mocno podzielone. Choć Pattinson ma spore grono fanów i w ostatnich latach cieszy się dużym uznaniem, nie brakuje głosów krytyki. Internauci zauważyli, że rolę słynnego agenta powinno się powierzyć mniej znanemu aktorowi. Niektórzy mieli także nadzieję, że angaż otrzyma jeden z wcześniejszych faworytów - Callum Turner lub Jack Lowden.

"Szkoda, że nie zatrudniono do tej roli kogoś nowego", "Robert Pattinson jest wszędzie", "Batman, a teraz to", "Brakuje mu magnetycznego uroku, wyrafinowanej elegancji, surowej pewności siebie, uwodzicielskiego wyrafinowania i naturalnej swobody, które charakteryzują Jamesa Bonda", "Nie można pozwolić, by ten sam aktor grał jednocześnie Batmana i Jamesa Bonda", "Jeśli chcesz uczynić Jamesa Bonda naprawdę nieśmiertelnym, musisz obsadzić kogoś, kto nie jest już silnie kojarzony z innymi kultowymi postaciami filmowymi" - zwracali uwagę internauci pod wpisami w mediach społecznościowych.

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