"Mów mi Jimpa": Olivia Colman gra alter ego reżyserki filmu

"Mów mi Jimpa" to najnowszy film Sophie Hyde, autorki głośnej produkcji "Powodzenia, Leo Grande". Główną rolę, Hannah - córkę, żonę i matkę, gra laureatka Oscara Olivia Colman ("Faworyta", "Córka", serial "The Crown"), która jest w tej produkcji niejako alter ego Hyde, bowiem reżyserka opowiada o własnych doświadczeniach rodzinnych. Na planie Colman partneruje John Lithgow ("Świat według Garpa", "Konklawe"), który wciela się w ojca Hannah, tytułowego Jimpa.

Pracując nad filmem Sophie Hyde inspirowała się życiem najbliższych sobie osób.

Bryan Mason, partner Hyde i współproducent filmu (jego odbiciem w filmie jest mąż Hannah), wspominał o niepewności towarzyszącej kręceniu historii opartej na przeżyciach własnej rodziny.

"Niepokój ustąpił, gdy byliśmy na etapie postprodukcji i zobaczyłem postać Harry'ego, którego Dan Henshall zagrał znakomicie, jako wersję mnie, lecz zarazem autonomiczną. A śledzenie tego, jak Olivia tchnęła życie w inspirowaną Sophie postać Hannah, to było doprawdy niesamowite. Myślałem, że Olivia po prostu robi swoje, ale potem zauważyłem pewne manieryzmy i zdałem sobie sprawę, że jest bardzo wnikliwą obserwatorką Sophie" - wyznał Mason.

Także reżyserce nie umknęło, że Colman pilnie się jej przygląda i gdy uzna za stosowne, przenosi swoje spostrzeżenia na kreowaną postać.

"'Mów mi Jimpa' to film o miłości, nakręcony z wielkim uczuciem przez całą ekipę filmową i obsadę. Mam nadzieję, że ludzie poczują tę miłość i pozwolą sobie doświadczyć emocji związanych z oglądaniem rodziny, która bardzo stara się być dla siebie dobra" - wyznała Hyde.

"Mów mi Jimpa": fabuła, data premiery

Reżyserka Hannah (Olivia Colman) podróżuje z mężem Harrym (Daniel Henshall) i nastoletnim dzieckiem Frances (Aud Mason-Hyde) z Australii do Amsterdamu, by odwiedzić swojego ojca, ekscentrycznego i nieprzewidywalnego Jimpę (John Lithgow). Gdy Frances oznajmia, że zamiast wracać do domu chce zostać z dziadkiem na dłużej, Hannah musi zmierzyć się z trudną rodzinną przeszłością, pełną niewypowiedzianych żalów i decyzji, których bolesne konsekwencje są wciąż odczuwalne.

Film "Mów mi Jimpa" trafi na ekrany polskich kin 3 kwietnia. Dystrybutorem tytułu jest firma Forum Film Poland.