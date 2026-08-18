Od stop motion po animację komputerową

ETER Anima Festival otwiera nowy rozdział w historii łódzkich wydarzeń poświęconych animacji. Festiwal wyrasta z doświadczeń Międzynarodowego Festiwalu Filmowego StopTrik, który przez czternaście edycji budował przestrzeń dla animacji poklatkowej, kina autorskiego oraz spotkań z twórcami z Polski i zagranicy. Nowa formuła poszerza tę perspektywę: obok stop motion pojawią się animacje komputerowe, eksperymenty wizualne, pełne metraże, krótkie formy oraz kino przeznaczone dla młodej widowni.

Sercem programu będą trzy konkursy. Międzynarodowy Konkurs Główny zostanie podzielony na kategorie stop motion oraz animacji komputerowej 3D. Konkurs Polskiej Animacji zaprezentuje filmy powstałe w Polsce oraz dzieła twórców związanych z polskim środowiskiem animacji, natomiast Międzynarodowy Konkurs Filmów dla Dzieci będzie skierowany do młodej i rodzinnej publiczności. Do selekcji zgłoszono łącznie 129 filmów od twórców z Polski i wielu części świata.

Program ETER-u wykroczy jednak poza konkursową rywalizację. Organizatorzy zapowiadają pokazy filmów z Polski i zagranicy, spotkania z twórcami i artystami, warsztaty, masterclassy oraz wydarzenia specjalne. Łącznie podczas czterech dni festiwalu widzowie zobaczą około 70 pełnometrażowych i krótkometrażowych animacji.

Plakat promujący 1. edycję ETER Anima Festival materiały prasowe

"Piotruś i wilk" znów na wielkim ekranie

Jednym z pierwszych wyjątkowych wydarzeń ETER Anima Festival będzie spotkanie z Suzie Templeton, brytyjską reżyserką i animatorką, której "Piotruś i wilk" należy do najbardziej rozpoznawalnych współczesnych filmów stop motion. Film zdobył Oscara dla najlepszego animowanego filmu krótkometrażowego podczas 80. ceremonii wręczenia Nagród Akademii. Statuetkę w 2008 roku otrzymali Suzie Templeton i Hugh Welchman.

Podczas pierwszej edycji ETER-u reżyserka przyjedzie do Łodzi, a "Piotruś i wilk" ponownie pojawi się na wielkim ekranie - dwie dekady po światowej premierze. Obecność Templeton będzie jednym z pierwszych spotkań festiwalu z twórcami, którzy zapisali się w historii światowej animacji.

ETER Anima Festival odbędzie się od 30 września do 3 października 2026 roku w Łodzi. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Filmowe FilmETER. Szczegóły programu będą ogłaszane sukcesywnie na stronie festiwalu.

Kiedy rozpocznie się 1. edycja ETER Anima Festival?

ETER Międzynarodowy Festiwal Animacji odbędzie się od 30 września do 3 października 2026 w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.