"Zakochany Szekspir": film wyniósł Gwyneth Paltrow na szczyt

"Zakochany Szekspir" to klasyk końcówki lat 90., czyli czasu, gdy kino potrafiło być jednocześnie romantyczne, inteligentne i naprawdę zabawne. Film miesza romans z teatralną farsą, dorzuca lekki historyczny rys i robi z tego opowieść, która ogląda się jak elegancką komedię z dużą dawką serca.

Paltrow zagrała Violę de Lesseps - kobietę, która marzy o scenie w świecie, w którym kobiety… na scenę wchodzić nie powinny. Przebranie, sekret, teatr w teatrze i romans, który napędza wszystko jak silnik. Ta rola idealnie pasowała na jej ekranowej energii, z jednej strony wdzięk i błysk, z drugiej upór i odwaga, które widać w każdej scenie.

"Zakochany Szekspir" i Oscary: moment, który zapamiętano na długo

Viola to bohaterka, która wchodzi w historię jak w wir. Ona nie czeka, aż coś się wydarzy, tylko sama pcha wydarzenia do przodu. A Paltrow gra to tak, że widz jej kibicuje, nawet gdy wie, że plan jest ryzykowny i prawdopodobnie skończy się katastrofą.

Właśnie w takich rolach Paltrow błyszczy najbardziej, gdy może być jednocześnie romantyczna i komediowa, dumna i rozbrajająco spontaniczna. "Zakochany Szekspir" dał jej przestrzeń na całą paletę emocji.

Nie da się uciec od faktu, że film był wielkim wydarzeniem sezonu nagród, a Paltrow została za tę rolę bardzo mocno doceniona. "Zakochany Szekspir" i Oscar za rolę wyniósł ją do pierwszej ligi hollywoodzkich gwiazd. Od tego momentu nie była już tylko utalentowaną aktorką, ale nazwiskiem, które samo w sobie wywoływało zainteresowanie.

Gwyneth Paltrow i polskie korzenie. Prawdę poznała po śmierci ojca

W biograficznych opisach Paltrow często przewija się informacja, że ma żydowskie korzenie sięgające Europy Wschodniej, a wśród rodzinnych tropów pojawiają się również tereny dzisiejszej Polski. To nie jest temat, który aktorka eksponuje przy każdej możliwej okazji, ale mimo to regularnie wraca w rozmowach fanów.

Gwyneth Paltrow ma w swoim drzewie genealogicznym wątki związane z Polską. Kilka lat po śmierci ojca wystąpiła w programie BBC "Who Do You Think You Are", w którym znane osoby poznają dzieje swoich przodków. W trakcie odcinka odkryła, że jej nazwisko ma źródło w polskiej formie Paltrowicz. Ustalono też, że jej prapradziadek Simon Paltrovich wyjechał do Stanów Zjednoczonych z Krakowa. Natomiast jego brat, Hersz Peletrowicz, pełnił funkcję rabina w Nowogrodzie, miejscowości oddalonej o około 150 kilometrów od Warszawy.

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