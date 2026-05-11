Laureatka Grammy jako "Czarna Wenus". Nadchodzi nowy film biograficzny

Josephine Baker doczeka się biografi. FKA Twigs w roli głównej

Maïmouna Doucouré, reżyserka "Gwiazdeczek", bierze się za nowy projekt. Twórczyni zrealizuje film biograficzny o Josephine Baker, amerykańsko-francuskiej tancerce, piosenkarce, aktorce, ikonie stylu, działaczce ruchu oporu i aktywistce na rzecz praw obywatelskich. Określano ją często przydomkami: "Czarny Aksamit", "Czarna Perła" i "Czarna Wenus" ze względu na jej afrykańsko-indiańskie pochodzenie. Dorastała w biedzie i bardzo wcześnie zaczęła występować na scenie. W latach 20. wyjechała do Paris, gdzie stała się sensacją.

"Josephine Baker jest ze mną od lat" - powiedziała Doucouré w oświadczeniu. "Pracując nad tym filmem, uświadomiłam sobie, jak nowoczesna, nieustraszona i złożona była. Poza legendą, chcę zgłębić jej sprzeczności, rany i ogromną odwagę, a także jej nieustępliwą walkę o godność".

Josephine Baker Keystone-France Getty Images

Film ma wejść do międzynarodowej sprzedaży na Festiwalu Filmowym w Cannes, który rozpoczyna się we wtorek, a zdjęcia zaplanowano na jesień. W główną bohaterkę wcieli się uznana laureatka Grammy - FKA Twigs. Ma pierwszy duży film biograficzny o Baker, który powstanie przy pełnym poparciu jej rodziny.

"Nie mogę się doczekać, aby wcielić się w Josephine Baker, przenosząc jej walkę, miłość, straty, talent i heroizm na wielki ekran" - powiedziała Twigs. "Żyje w naszych sercach jako wizjonerska, przełomowa kobieta, której historia jest równie poruszająca, co aktualna".

FKA Twigs, która w lutym zdobyła swoją pierwszą nagrodę Grammy za "Eusexua" (Najlepszy Album Taneczny/Elektroniczny), zagrała wcześniej w filmie "Słodziak" Almy Har'el (2019), reboocie "Kruka" Ruperta Sandersa z 2024 roku u boku Billa Skarsgårda, biblijnym horrorze Lotfy'ego Nathana "Syn przeznaczenia" z Nicolasem Cage'em oraz w niedawnym filmie Davida Lowery'ego "Mother Mary".

Doucouré, pochodząca z Senegalu i wychowana w paryskim osiedlu socjalnym, zdobyła nagrodę World Cinema Drama Reżyser na festiwalu Sundance za swój debiutancki film fabularny z 2020 roku, "Cuties", dramat o dojrzewaniu, którego premiera w USA została nieco przyćmiona przez niefortunny kontrowersje marketingowe dotyczące materiałów promocyjnych Netflixa. Jej drugi film fabularny, familijny film przygodowy "Hawa", miał premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto w 2022 roku i został udostępniony na całym świecie na Amazon Prime Video.

