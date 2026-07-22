Laureat Złotej Palmy kręci film w Gdańsku

Jeden z najważniejszych współczesnych twórców kina europejskiego kręci film na Pomorzu. Cristian Mungiu, który wiosną tego roku odbierał w Cannes drugą w karierze Złotą Palmę, zabrał swoją ekipę do Gdańska na plan zdjęciowy filmu "Opowieści Złotego Wieku - Układ Warszawski", którego akcja rozgrywa się pod koniec lat 70.

Biskupia Górka, jedna z najstarszych części Gdańska, na potrzeby filmu zamieni się w miasto w dawnej Czechosłowacji. Miejsce to staje się coraz bardziej popularne wśród filmowców - niedawno kręcono tam choćby zdjęcia do serialu TVP "Zatoka szpiegów". Jako lokację do swojego najnowszego dzieła Mungiu wybrał również Zaspę, Oliwę oraz tereny postoczniowe.

Fabuła filmu "Opowieści Złotego Wieku - Układ Warszawski", jego obsada i data premiery nie są jeszcze znane. Cykl opowieści zapoczątkowany przez Mungiu w 2009 roku do tej pory skupiał się na realiach życia w Rumunii lat 80. XX wieku.

Cristian Mungiu - jeden z najlepszych europejskich reżyserów

Cristian Mungiu należy do grona najbardziej cenionych europejskich reżyserów. Rumuński reżyser, scenarzysta i producent filmowy w 2002 roku zasłynął swoim pełnometrażowym debiutem "Zachód", który był pokazywany m.in. na festiwalu w Cannes. Swoją pozycję ugruntował, wypuszczając do kin film "4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni", za który otrzyma w Cannes Złotą Palmę.

Kolejną nagrodę na Lazurowym Wybrzeżu dostał za najlepszy scenariusz do filmu "Za wzgórzami". Jego niedawnym triumfem okazał się "Fiord" z Sebastianem Stanem i Renate Reinsve. Dramat opowiadający o losach rumuńsko-norweskiej rodziny został nagrodzony Złotą Palmą - drugą w karierze Mungiu.