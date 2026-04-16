Laureat Oscara z nowym projektem. Od lat marzył o nakręceniu tego filmu

Nowa wersja "Afery Thomasa Crowna" nadchodzi

"Od lat marzyłem o nakręceniu tego filmu" - powiedział Michael B. Jordan podczas CinemaCon.

"Afera Thomasa Crowna" to oryginalnie film z 1968 roku, w którym wystąpili Steve McQueen i Faye Dunaway. W 1999 roku debiutowała nowa odsłona historii z Pierce'em Brosnanem i Rene Russo w rolach głównych.

"Widziałem 'Aferę Thomasa Crowna' z 1999 roku, kiedy miałem jakieś 9 lat. To był facet inteligentny, wyrafinowany i zawsze o trzy kroki do przodu. [...] McQueen wniósł ten naturalny luz, ten buntowniczy charakter. Nie tylko kradł. On coś znaczył" - mówił gwiazdor "Grzeszników" o obu wersjach popularnej produkcji.

Film Jordana ma bezpośrednio odnosić się do wersji z lat 60. Przypomnijmy, że film zdobył dwie nominacje do Oscara i opowiada historię śledczego z firmy ubezpieczeniowej, który próbuje odnaleźć sprawcę napadu na bank.

Drew Pearce napisał scenariusz do nowego filmu po tym, jak poprzednią wersję stworzyli Wes Tooke i Justin Britt-Gibson. Producentami są Jordan i Elizabeth Raposo z Outlier Society oraz Charles Roven z Atlas Entertainment. Również Patrick McCormick i Marc Toberoff z Toberoff Productions. Alan Trustman, autor oryginalnego filmu, pełni funkcję producenta wykonawczego.

Kogo zobaczymy u boku Michaela B. Jordana?

Na ekranie u boku Michaela B. Jordana zobaczymy Adrię Arjonę, Kennetha Branagha, Lily Gladstone, Danai Gurirę, Pilou Asbæka i Aiyshę Hart. Premiera zaplanowana jest na 5 marca 2027 roku.

"Jest w nim mnóstwo zabawy. Mnóstwo zwrotów akcji. Będzie zawierał elementy, których widzowie się nie spodziewają, a które mogą być dla nich miłą niespodzianką" - wyznał Jordan w rozmowie z "The Hollywood Reporter".

