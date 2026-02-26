Laureat Oscara realizuje nowy film. Prawdziwa plejada gwiazd w obsadzie

Autor "Spotlight" z nowym projektem

Tom McCarthy, amerykański aktor, reżyser i scenarzysta, laureat Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny do filmu "Spotlight", realizuje swój nowy projekt. Produkcja będzie oparta na książce Nathaniela Richa "Losing Earth" i poświęcona zmarłemu Steve'owi Golinowi.

Film ukaże prawdziwą historię, która wydarzyła się w nadmorskim kurorcie na Florydzie w 1980 roku. Dwudziestu ekspertów spotyka się na weekendowej konferencji poświęconej globalnemu problemowi: wpływowi emisji CO2 na klimat. Grupa naukowców, aktywistów i decydentów ma jedno zadanie - napisać oświadczenie. Szybko okazuje się jednak, że nie będzie to takie proste.

Obsada filmu robi wrażenie

Jeśli fabuła zrobiła na was wrażenie, to sprawdźcie obsadę nadchodzącego filmu Toma. Na ekranie zobaczymy wielkie nazwiska Hollywood. Wystąpiąm.in. Paul Rudd, Evan Peters, Amy Ryan, Paul Giamatti, Emmy John Turturro, Tatiana Maslany i Jason Clarke.

Zdjęcia do niezatytułowanego jeszcze projektu, który określany jest jako "mroczny dramat komediowy", rozpoczną się w przyszłym miesiącu. Projekt jest współfinansowany przez Sony Classics.

Za produkcję filmu odpowiadają Jonathan King, David Levine z Anonymous Content, Jim Whitaker, Rae Baron i McCarthy z Slow Pony. Matt Damon i Ben Affleck są wśród producentów wykonawczych.

