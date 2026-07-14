"Lato z Muzami": pogoda dopisała, atmosfera wspaniała, widzowie zadowoleni

"Lato z Muzami": nagrody 11. Konkursu Filmowa Młoda Polska

Nagrody 11. Konkursu Filmowa Młoda Polska powędrowały do filmów bardzo od siebie różnych, mających jednak wspólny mianownik: pasję. Grand Prix przyznane zostało filmowi "Wszystkie miały na imię Anżelika" w reżyserii Alexandry Kutsen (produkcja: Warszawska Szkoła Filmowa). To oryginalna opowieść, osadzona w salonie kosmetycznym. Bohaterką jest tytułowa Anżelika, która pracuje jako manikiurzystka. Dziewczyna próbuje wrócić na studia prawnicze, ale zaskakuje ją nieplanowana ciąża. Wśród klientek, morskich świnek i bota AI szuka sensu i własnego głosu, by podjąć decyzję w świecie przepełnionym cudzymi opiniami.

"Za znalezienie błyskotliwej i odważnej formy dla ważnego społecznie tematu. Wszyscy jesteśmy Anżelikami!" - swój werdykt uzasadnili jurorzy: Kaha Hoffmann, Jan Jakub Kolski i Anna Serdiukow. Alexandra Kutsen, odbierając nagrodę, nie kryła radości i wzruszenia. Na scenie towarzyszyła jej Emilia Kantecka, młoda aktorka, która brawurowo wcieliła się w postać Anżeliki.

Drugim nagrodzonym w Nowogardzie filmem jest "Taty nie ma" Jana Saczka (produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach). Chwytająca za serce opowieść o braciach, którzy po śmierci matki opiekują się cierpiącym na demencję ojcem, otrzymała wcześniej tzw. studenckiego Oscara, Złoty Medal dla najlepszego filmu narracyjnego według Student Academy Award. "Za mały wielki film" - napisali jurorzy. W ręce twórcy trafiło wyróżnienie.

Młodzi zafascynowani Polską przełomu

Serca Jury Młodzieżowego ujęła za to bardziej klasyczna w stylu opowieść "Wiraż" Piotra Szubry (produkcja: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach). Akcja rozgrywa się tuż przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Bohaterami są młodzi ludzie, którzy czekają na wyniki matur i snują plany na przyszłość. Ich niepewność połączoną z ekscytacją i oczekiwaniem na nieznane przerywa brutalne zdarzenie.

"Za idealne pokazanie miłości braterskiej, aktualnych nam rozterek oraz przełomowego wydarzenia w naszym życiu. Za sceny furii, agresji i rozpaczy połączonych z momentami wyciszenia i autorefleksji" - ocenili jurorzy Jagoda Borowiecka, Borys Kokoszka i Maciej Pietrzak.

Jury Młodzieżowe "Lata z Muzami" 2026, fot. Nowogardzki Dom Kultury / Dominika Rasińska-Paczeniuk materiały prasowe

Zwycięskie filmy wybrane zostały z 15 fabuł, które zakwalifikowały się do Konkursu. W szranki stanęły produkcje z całej Polski. Zakwalifikowane zostały z blisko 120 zgłoszeń.

"Widzowie i jurorzy reagowali na przedstawione produkcje bardzo żywo. Zdarzyły się tytuły, które wywołały skrajne emocje i reakcje: od fascynacji po lekkie oburzenie" - komentuje Dagmara Romanowska, kuratorka Konkursu Filmowa Młoda Polska.

Laur Cisowy dla Marka Piestraka

28. Lato z Muzami to jednak nie tylko rywalizacja młodych twórców, to także spotkania z twórcami. Marek Piestrak osobiście zaprosił publiczność na seans "Klątwy Doliny Węży" z autorską narracją Łony, doskonale znanego rapera. Filmowiec odebrał też Laur Cisowy za całokształt swojej twórczości.

Piestrak pokazał publiczności także swoje filmy krótkometrażowe realizowane na morzu i w górach, opowiadał o historii powstania swoich słynnych filmów, znajomości ze Stanisławem Lemem, drodze do filmu przez Hollywood i pracę u boku Romana Polańskiego nad "Dzieckiem Rosemary".

"Lato z Muzami": wybitni goście

W Nowogardzie gościł również Piotr Jaxa, wybitny autor zdjęć filmowych i fotosów, który przez lata fotografował Krzysztofa Kieślowskiego i jego kino, a którego wystawa towarzyszyła festiwalowi. Drugą wystawę, "Filmowe zmrużenia", zorganizowało II Liceum Ogólnokształcące, które pochwaliło się talentami swoich uczniów, tworzących wypowiedzi artystyczne zainspirowane filmowymi lekcjami.

Anna Seniuk wystąpiła na festiwalu w monodramie "Stand-up na siedząco" - pełnym życiowej mądrości, spostrzegawczości, życzliwości i humoru. Aleksandra Konieczna opowiedziała o aktorstwie i kulisach filmu "Śubuk". W monodramie "Kolega Mela Gibsona" Adam Dzieciniak przybliżył widzom codzienne zmagania aktora.

Dyrektor artystyczny festiwalu Krzysztof Spór opowiedział widzom o swojej pracy w Polskiej Komisji Oscarowej i wyborze polskiego kandydata do Oscara. Tomasz Chaciński, Piotra Sawiński i Kaha Hoffmann opowiadali o kulisach pracy ze słynnym piłkarzem Robertem Dymkowskim, bohaterem dokumentalnego "Dymkowski. Najważniejszy mecz". Wśród gości festiwalu znaleźli się również: Emilia Śniegoska ("Kumotry"), Józef Pawłowski i Bartosz Paduch ("Terytorium") oraz Mikołaj Jazdon (filmoznawca i reżyser).

Muzycznie podsumował festiwal występ Joanny Ewy z Drzewa w towarzystwie renomowanego grona muzyków (Piotr Bojkot Drążkiewicz, Mateusz Rychlicki, Paweł Rozmarynowski).

"Pogoda dopisała, atmosfera była wspaniała, widzowie są zadowoleni, goście zachwyceni malowniczym Nowogardem, odbieramy wiele ciepłych słów na temat tegorocznej edycji. Czego chcieć więcej? Przed nami 29. odsłona festiwalu. Zapraszamy już dziś w pierwszej połowie lipca 2027 roku. Prace trwają, pomysłów nie brakuje" - komentuje dyrektor artystyczny festiwalu "Lato z Muzami" Krzysztof Spór.

28. Festiwal Filmu Muzyki Malarstwa Teatru "Lato z Muzami" w Nowogardzie odbył się w dniach 7-12 lipca. Organizatorami wydarzenia byli Urząd Miejski w Nowogardzie, Nowogardzki Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Nowogardzie, Zarząd Budynków Komunalnych.