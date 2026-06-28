"Lato z Muzami" 2026: 15 filmów w 11. Konkursie Filmowa Młoda Polska w Nowogardzie

Humor i wzruszenie, miłość i rozstanie, bunt i posłuszeństwo, nadzieja i depresja, świat szalonych kolorów i czarno-białego wyciszenia, wyzwania świata, w którym sztuczna inteligencja nabiera coraz bardziej ludzkich cech. Tytuły, które zakwalifikowały się do 11. Konkursu Filmowa Młoda Polska dzielą tematy, twórcze temperamenty, style, ale łączy jedno: ciekawość i odwaga w poszukiwaniu własnego głosu. To będzie głos przyszłości polskiego kina.

Część z filmów, które będzie można obejrzeć w Nowogardzie, znalazła już uznanie na dużych festiwalach, w tym w Krakowie, Gdyni, Koszalinie i w Cannes.

W konkursowe szranki stanie m.in. laureat Studenckiego Oscara "Taty nie ma". Obecny będzie również nowy film doskonale znanego w Nowogardzie (i nie tylko) Michała Toczka: "Spiritus Sanctus", który premierowo walczył o trofea w Cannes zaledwie kilka tygodni temu. Przed kamerą zobaczymy debiutantów, nowe twarze polskiego kina, ale i gwiazdy, w tym takich aktorów, jak Sebastian Stankiewicz, Piotr Żurawski i Olaf Lubaszenko. Pojawi się również mocny akcent szczeciński - sensacja "Poniedziałek: paprotka".

Filmy zaprezentowane zostaną w dniach 8-10 lipca, w trzech blokach. Laureata poznamy w niedzielę, 12 lipca, na gali zamknięcia festiwalu. Wyboru dokona jury profesjonalne w składzie: Kaha Hoffmann, Jan Jakub Kolski i Anna Serdiukow. Swoją nagrodę przyzna też jury młodzieżowe, w skład którego wejdą uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie: Jagoda Borowiecka, Borys Kokoszka, Maciej Pietrzak.

Filmy zakwalifikowane do 15. Konkursu Filmowa Młoda Polska:

"Bez reszty", reż. Jakub Prysak / Stowarzyszenie Filmowców Polskich - Studio Munka

"Cztery dni Mateusza Wilczka", reż. Aleksandra Maciuszek / Stowarzyszenie Filmowców Polskich - Studio Munka

"Dziwnie być człowiekiem", reż. Jan Grabowski / Balladyny Films

"Hajfongpol", reż. Leon Korzyński / Warszawska Szkoła Filmowa

"Houdini", reż. Mariusz Rusiński / Szkoła Filmowa w Łodzi

"Po prostu", reż. Olga Kałagate / Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego UŚ w Katowicach

"Poniedziałek: paprotka", reż. Adam "Łona"" Zieliński / KINOMOTIV

"Poradnik: jak się śmiać, kiedy boli", reż. Jan Cisiecki, Bartosz Stankiewicz / Szkoła Filmowa w Łodzi

"Slap!!", reż. Mikołaj Piszczan / Szkoła Filmowa w Łodzi

"Spiritus Sanctus", reż. Michał Toczek / Stowarzyszenie Filmowców Polskich - Studio Munka

"Taty nie ma", reż. Jan Saczek / Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego UŚ w Katowicach

"W kałuży", reż. Hubert Górski / AKRF Fosa

"Wiraż", reż. Piotr Szubra / Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego UŚ w Katowicach

"Wszystkie miały na imię Anżelika", reż. Alexandra Kutsen / Warszawska Szkoła Filmowa

"Zmir", reż. Katarzyna Iskra / Stowarzyszenie Filmowców Polskich - Studio Munka

28. edycja Festiwalu Filmu Muzyki Malarstwa Teatru "Lato z Muzami" odbędzie się w dniach 8-12 lipca 2026 w Nowogardzie (woj. zachodniopomorskie).