Amanda Seyried i Dominic Cooper przed laty zagrali w dwóch częściach filmowego musicalu. Pierwsza z nich, "Mamma Mia!" z 2008 roku połączyła ich nie tylko na planie, ale i poza nim. Spotykali się przez trzy lata, rozstali w 2011 r.

Od tego czasu rzadko się widywali, ale ich drogi skrzyżowały się na początku października tego roku, kiedy oboje wzięli udział w Hamptons International Film Festival. Amanda Seyfried promowała tam swój film "The Life and Deaths of Wilson Shedd", Dominic Cooper - produkcję "The Lightkeeper".

Amanda Seyfried i Dominic Cooper: do dziś są przyjaciółmi

Jak się okazuje, dawna para pozostała przez te wszystkie lata dobrymi przyjaciółmi.

"Nasze życia są bardzo różne. Mieszkamy w zupełnie innych miejscach, darzę go wyłącznie pozytywnymi uczuciami" - mówiła na czerwonym dywanie Seyfried magazynowi People.

"Kiedy jesteś z kimś przez długi czas w młodości, relacja ta z czasem przekształca się w rodzaj więzi przypominającej więzi rodzinne. Jest w niej coś miłego i łagodnego" - kontynuowała aktorka. "Niesamowite jest to, że wraz z wiekiem człowiek po prostu chce być życzliwy dla innych. Zwłaszcza jeśli łączyła was taka przyjaźń. Uważam, że to coś wspaniałego".

Amanda Seyfried, Dominic Cooper: życie prywante

Amanda Seyfried przez dziewięć lat była związana z Thomasem Sadoskim, z którym mam dwójkę dzieci. Rozstanie ogłosili kilka tygodni temu, pod koniec września 2026 roku.

Dominic Cooper od 2018 roku jest w szczęśliwym związku ze znaną z "Eternals" oraz seriali "Humans" i "Five Star Weekend" Gemmą Chan.

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