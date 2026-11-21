Według informacji przekazanych przez biuro koronera hrabstwa Dallas, ciało amerykańskiego aktora i byłego baseballisty Lance'a Broadwaya zostało znalezione we wtorek, 17 listopada, na klatce schodowej jednego z kompleksów mieszkalnych w Dallas w stanie Teksas. Oficjalna przyczyna śmierci nie została jeszcze podana do wiadomości publicznej. Śledczy wciąż czekają na wyniki sekcji zwłok.

Lance Broadway zmarł w wieku 43 lat. Odnosił sukcesy w branży filmowej i sporcie

Zanim trafił na ekrany, Broadway był zawodowym baseballistą w lidze MLB. W latach 2007-2009 rozegrał 27 spotkań w barwach Chicago White Sox oraz New York Mets.

Po zakończeniu sportowej kariery zajął się aktorstwem. Zadebiutował w 2013 roku rolą agenta Secret Service O'Neilla w widowisku akcji "Olimp w ogniu" z Gerardem Butlerem. Wystąpił także w filmie science fiction "Teleios" (który z czasem zmienił nazwę na "Beyond the Trek").

Później przede wszystkim pojawiał się w produkcjach telewizyjnych. Grał epizodyczne role w popularnych serialach, takich jak "Agenci T.A.R.C.Z.Y.", "Lucyfer" czy "Colony".