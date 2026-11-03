"Lalka" jednym z najpopularniejszych polskich filmów

"Lalka" w reżyserii Macieja Kawalskiego nadal jest numerem jeden, jeśli chodzi o zainteresowanie widzów w polskich kinach. Widowiskowa ekranizacja powieści Bolesława Prusa jest nie tylko jedną z najdroższych rodzimych produkcji w historii, ale i jedną z tych cieszących się największą popularnością.

W sam weekend otwarcia do kin ruszyło ponad 620 tysięcy widzów, a to dopiero początek imponujących wyników wyczekiwanego filmu. Niepowtarzalną okazją do nadrobienia filmowej historii Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej dla wielu okazało się tegoroczne Święto Kina, które przyciągnęło przed ekrany 220 tysięcy osób.

W miniony weekend "Lalka" wciąż znajdowała się na szczycie polskiego box-office'u, choć ze znacznie mniejszym wynikiem około 55 tysięcy widzów. Do wyraźnego spadku oglądalności przyczynił się najprawdopodobniej dzień Wszystkich Świętych, który Polacy postanowili spędzić wśród bliskich.

Ekranizację powieści Prusa obejrzało 2,5 miliona widzów

Nie przeszkodziło to filmowi Kawalskiego w pobiciu kolejnego imponującego rekordu. Jak wynika z danych portalu KinoMetrics, dzieło z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską łącznie obejrzało już ponad 2,5 miliona osób. Tym sposobem "Lalka" trafiła do rankingu najchętniej oglądanych nowości kinowych po 1989 roku - na tę chwilę zajmuje w nim 35. miejsce.

Budżet filmu Macieja Kawalskiego wyniósł 63 miliony złotych, czyniąc z "Lalki" jedną z najdroższych produkcji w historii polskiego kina (pozycja lidera należy do "Quo Vadis", którego wyprodukowanie kosztowało twórców 73 miliony). To również jeden z najbardziej gwiazdorskich tytułów ostatnich lat.

W obsadzie ekranizacji powieści Prusa znaleźli się m.in. Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn, Jan Englert, Agata Kulesza, Marek Kondrat, Karolina Gruszka, Maria Dębska, Maja Komorowska, Maciej Stuhr, Cezary Żak, Dawid Ogrodnik i Mateusz Damięcki.

Film trafił do kin 30 września.