"Lalka" wciąż bije rekordy. Ile osób widziało już polską superprodukcję?

Ten film powstał po to, by oglądać go w kinie

To jednak nie koniec! Nic nie wskazuje na to, by "Lalka" miała się zatrzymać. Pomysłodawca i producent filmu, Radosław Drabik, podkreśla, że film jeszcze bardzo długo nie opuści wielkich ekranów.

"'Lalka' to film, który powstał po to, by oglądać go w kinie. Z rozmachem, emocjami, siłą obrazu i muzyki, których nie da się w pełni doświadczyć w domowych warunkach. To widowisko, które trzeba przeżyć na wielkim ekranie. Mogę zapewnić, że przez długi czas nie będzie możliwości zobaczenia go w streamingu. Chcemy, by widzowie doświadczyli tej historii dokładnie tak, jak sobie ją wymarzyliśmy" - zapewnia Radosław Drabik.

Uwielbienie widzów (rekordziści widzieli film siedem razy!), entuzjastyczne reakcje publiczności i imponująca frekwencja pokazują, że Polacy pokochali "Lalkę" i że mamy do czynienia z prawdziwym fenomenem, którego kinowy marsz nadal trwa. To także znak, że Polacy potrafią docenić jakościowe produkcje i stęsknili się za wielkimi ekranizacjami.

"Lalka": O filmie

Nowa ekranizacja "Lalki" to opowiedziana ze współczesną wrażliwością przejmująca, uniwersalna historia o miłości i niespełnieniu, o aspiracjach i przemianie, o świecie, który właśnie się kończy. To film, który zdarza się raz na kilka dekad: epicki, pełen emocji, zrealizowany z imponującą scenografią, dopracowanymi w najdrobniejszych detalach kostiumami i charakteryzacją oraz prawdziwie gwiazdorską obsadą, na czele której stoją: Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski, gwiazda "Chłopów" Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka oraz powracający na wielki ekran po 16 latach Marek Kondrat w roli Ignacego Rzeckiego.

Warszawa końca XIX wieku. Serce Stanisława Wokulskiego (Marcin Dorociński) owładnięte jest szaloną miłością do Izabeli Łęckiej (Kamila Urzędowska). On, dzięki fortunie zdobytej na wojnie, powraca do kraju i postanawia wkroczyć do świata wyższych sfer, aby zdobyć rękę ukochanej. Ona jest olśniewająca i wyniosła, lecz mimo arystokratycznego pochodzenia zmaga się z widmem finansowej ruiny.

U boku Wokulskiego stoi jego wierny przyjaciel - Ignacy Rzecki (Marek Kondrat), romantyk, który z nostalgią obserwuje, jak świat ideałów ustępuje miejsca społecznym aspiracjom i bezwzględnej grze interesów. Wokulski wkracza w labirynt arystokratycznych salonów, gdzie każdy gest może być początkiem intrygi, a każde słowo - zapowiedzią zdrady. Stający na jego drodze rywale, niespodziewane sojusze i dramatyczne wybory wystawią na próbę jego marzenia i wiarę w ludzi. To opowieść o miłosnym zauroczeniu, które zmienia losy bohaterów i zaciera granice między sercem a rozumem.

"Lalka" [trailer] materiały dystrybutora



