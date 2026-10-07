Justyna Miś: Wyrównany pojedynek "Lalek"

Justyna Miś: Jeszcze pół roku temu miałam zupełnie inne podejście do "Lalek" niż mam dzisiaj. Byłam bardziej przekonana do tej filmowej, zapowiadanej jako klasyczna adaptacja, bez "udziwnień", za to z poszanowaniem dla powieści Bolesława Prusa. Na kilka tygodni przed premierą zaczęłam się interesować serialem Netfliksa. Pojedynek ten w moim odczuciu okazał się bardzo wyrównany, jednak bliżej mi do adaptacji Pawła Maślony. A właściwie reinterpretacji, jak konsekwentnie podkreślają twórcy i obsada.

Żadnej z tych produkcji nie uważam za dzieło wybitne czy za bezbłędne przeniesienie powieści Prusa na ekran. Każda z nich ma zarówno elementy, które przypadły mi do gustu, jak i niedociągnięcia. Jeśli jednak ktoś spytałby mnie, którą z nich obejrzę chętnie drugi raz, postawię na tę Netfliksa.

"Lalka" Pawła Maślony opiera się przede wszystkim na doskonałym duecie: Sandra Drzymalska i Tomasz Schuchardt. Oczywiście spora w tym zasługa świetnie napisanych postaci Łęckiej i Wokulskiego przez Pawła Maślonę, Pawła Demirskiego oraz Jagodę Dutkiewicz. Warto jednak zaznaczyć, że bez niepowtarzalnej charyzmy Drzymalskiej i zniuansowanej kreacji Schuchardta serial straciłby pazur. Również drugi plan zachwyca - mocne i wyraziste występy Marii Kani, Dariusza Chojnackiego, Jacka Braciaka czy Piotra Adamczyka na długo zostają w pamięci. Nie przeszkadzały mi odstępstwa od książki, wręcz przeciwnie. Wewnętrzne konflikty bohaterów doskonale wybrzmiały w zderzeniu z nowymi postaciami czy reinterpretacją wydarzeń. Wszystko zostało zwieńczone finałowym odcinkiem, który jest wisienką na torcie. Jeśli miałabym się do czegoś przyczepić, to do dłużyzn, które dawały się we znaki w niektórych lekko przydługich epizodach.

Kadr z serialu "Lalka" Netflix materiały prasowe

"Lalka" Macieja Kawalskiego to przede wszystkim opowieść o Stanisławie Wokulskim. Podoba mi się takie podejście reżysera, ale niestety w moim odczuciu historia tego bohatera i jego ogromny konflikt wewnętrzny nie wybrzmiały odpowiednio na ekranie. Marcin Dorociński gra tutaj pierwsze skrzypce, prezentując chyba najlepszą kreację w swoim bogatym dorobku artystycznym. Niestety, w ostatnim akcie fabuła pędzi na łeb na szyję i właściwie nie jest czytelne, dlaczego Wokulski odchodzi od Izabeli.

Film ma jednak też kilka mocnych stron. Scena pikniku, przejażdżki konno czy moment, gdy między Wokulskim i Łęcką wreszcie rodzi się więź, naprawdę robią wrażenie, a nawet przywodzą na myśl kultowe filmy na podstawie powieści Jane Austen ("Rozważna i romantyczna", "Duma i uprzedzenie"). Fantastyczna kreacja Agaty Kuleszy - co za wyczucie komediowe! Muzyka momentami przyprawia o ciarki. Mimo wszystko ciągle miałam wrażenie, że oglądam coś sztucznego. Zabrakło autentyczności, także w obrazku - Warszawa wyglądała w moim odczuciu zbyt współcześnie. Co prawda prawie trzygodzinny seans minął dość szybko i przyjemnie, ale wyszłam z niego z poczuciem niedosytu. Zbyt szybko domkniętej historii.

Patrycja Otfinowska: "Lalka" "Lalce" nierówna?

Patrycja Otfinowska: Nie spodziewałam się, że kiedykolwiek będę czekała na coś tak bardzo jak na wrześniowe premiery "Lalek". W mojej wyobraźni starcie to wyglądało niemal tak epicko jak największe pojedynki superbohaterów. Moja polonistyczna dusza zawsze miała ogromny sentyment do powieści Prusa - złożonej, wielowarstwowej, starającej się pokazać barwny przekrój społeczeństwa polskiego z końca XIX wieku. Lubiłam wracać do poszczególnych fragmentów i wydarzeń, smakując świat przedstawiony.

Aż w końcu nadszedł 2026 rok. Jeden miesiąc - dwie "Lalki" i dwa całkowicie odmienne podejścia do tekstu źródłowego.

Adaptacja Pawła Maślony, która trafiła na Netfliksa 22 września, jest produkcją pod wieloma względami zaskakującą. Sandra Drzymalska w roli Łęckiej zdecydowanie nie jest delikatną istotką, obok której balibyśmy się przejść w obawie przed uszkodzeniem jej. Dziewczyna potrafi głośno wyrazić swoje zdanie i choć nieco nieudolnie, próbuje zawalczyć o swoją przyszłość. Oczywiście jej szanse są niewielkie - jako arystokratka nie została wyposażona w odpowiednie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Jednak ma swoją siłę, która w spektakularny sposób ściera się z postacią Wokulskiego, w którego świetnie wcielił się Tomasz Schuchardt.

Serial działa właśnie dzięki ich duetowi, a każde ich spotkanie aż kipi od emocji. Nie brakuje ironii, humoru, ale też głębi. Podkreślam jednak - nie jest to ekranizacja, to zgrabna reinterpretacja, dopasowana do naszych czasów. Bo choć uważam, że klasykę trzeba szanować, to od tego mamy kulturę, by się nią bawić.

Z kolei "Lalka" Macieja Kawalskiego to całkiem inna bajka. Skupia się przede wszystkim na Wokulskim (Marcin Dorociński), a Łęckiej (Kamila Urzędowska) jest zdecydowanie bliżej do tej eterycznej istoty znanej z pierwowzoru. Film dużo bardziej trzyma się ram tego, co znamy z powieści Prusa, jednak zabrakło mi w nim nieco więcej charakteru. To w zupełności poprawny film, z pięknymi strojami i kadrami, a Agata Kulesza całkowicie kradnie show swoimi humorystycznymi komentarzami. Jednak wewnętrzny konflikt Stanisława nie wybrzmiewa wystarczająco mocno, pod koniec fabuła zaczyna pędzić, a seans zakończył się dla mnie z odrobiną niedosytu.

Obie "Lalki" warto zobaczyć, a przede wszystkim przekonać się na własnej skórze, o czym mówi cała Polska, bo zdecydowanie jest to wyjątkowe wydarzenie. I uważam, że dla obu jest miejsce w przestrzeni kulturowej.

Mary Kosiarz: "Trzygodzinna filmowa podróż"

Mary Kosiarz: Po miesiącach oczekiwania i burzliwych internetowych debat przyszedł czas na ostateczne starcie "Lalek" - serialowej w reżyserii Pawła Maślony oraz filmowej, przeniesionej na duży ekran przez Macieja Kawalskiego.

W narodzie dawno nie mieliśmy okazji obserwować aż tak żywego poruszenia dziełami kultury, które (na podobieństwo amerykańskiego Barbenheimera) mają swoją premierę niemal w tym samym czasie. Twórcy filmu i serialu reprezentują jednak skrajnie różne podejścia do adaptacji - wierność oryginałowi i przewrotną reinterpretację skierowaną ku wrażliwości współczesnego widza. Arcytrudnym i jednocześnie bezsensownym działaniem byłoby więc porównywanie, która "Lalka" jest bardziej "prusowska", ze względu na ich autorskie spojrzenia na fabułę powieści.

Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski i Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka materiały dystrybutora

Sama jestem zdziwiona, że mimo wyrazistej kreacji Sandry Drzymalskiej, której Izabela jest wyzwoloną, pewną siebie buntowniczką (którą momentami łapie rzecz jasna odklejenie od problemów reszty niearystokratycznego świata), w moim odczuciu bez dwóch zdań z lalkowego pojedynku zwycięsko wychodzi film Macieja Kawalskiego.

Jedna z najdroższych i najbardziej gwiazdorskich produkcji w historii polskiego kina zdołała po mistrzowsku udźwignąć ciężar dzieła Prusa, dostarczając nam pełnokrwistą adaptację, jakiej nie powstydziłby się niejeden hollywoodzki reżyser. Trzygodzinna filmowa podróż ma w sobie niemal wszystko to, czego oczekujemy od historycznej fikcji - genialną scenografię, kostiumy, efekty specjalne i przede wszystkim znakomite aktorstwo pierwszego i drugiego planu, a na szczególne brawa zasługują Agata Kulesza, Maria Dębska i zaliczający swój wielki kinowy powrót Marek Kondrat. Kawalski sprawnie łączy dramat obyczajowy z komedią, satyrą i arystokratyczną farsą. I choć akcja traci swoją dynamikę w pośpiesznym trzecim akcie, niesprawiedliwym byłoby nie docenić kunsztu i odwagi całej produkcji, które każą wierzyć w to, że polskie kino swoim rozmachem i artystyczna drapieżnością ma szansę wskrzesić swoją dawną nowatorskość.