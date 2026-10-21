"Lalka" bije w kinach rekordy! Ilu Polaków już widziało film?

Krystian Zając

Oprac.: Krystian Zając

To prawdziwe święto polskiego kina! Dystrybutor "Lalki" Kino Świat poinformował właśnie, że w trzy tygodnie film w reżyserii Macieja Kawalskiego zobaczyły już dwa miliony Polaków. Takiego wyniku nie osiągnął w tym roku żaden inny rodzimy tytuł. Widzowie pokochali epicką ekranizację powieści Bolesława Prusa, a multipleksy przeżywają prawdziwe oblężenie.

Agata Kulesza w stroju z epoki z czerwonymi akcentami i kapeluszem w otoczeniu osób w historycznych kostiumach
Agata Kulesza w scenie z "Lalki"materiały prasowe

"Jeśli zapomniałeś lub chcesz sprawdzić, jak wygląda prawdziwe kinowe doświadczenie, to teraz jest najlepszy moment" - podkreśla Radosław Drabik, pomysłodawca i producent filmu "Lalka".

"Prawdziwie, wielkie kino! Największe polskie gwiazdy, kostiumy, scenografia i oczywiście muzyka, nad którą pracowałem ponad półtora roku, dostarczają widzom prawdziwych emocji - od śmiechu do wzruszenia" - zapewnia kompozytor Łukasz Targosz.

"'Lalka' to seans obowiązkowy. To film, który powstał z miłości do kina i wielkiego ekranu. Nie pojawi się w najbliższych miesiącach na żadnej platformie. Pierwszy raz powinno się go doświadczyć tylko w kinie. Obiecuję oderwanie się od codzienności i wspaniałą rozrywkę'" - dodaje Drabik.

"Lalka" [trailer]materiały dystrybutora

Najbardziej gwiazdorski film w historii polskiego kina

Nowa ekranizacja "Lalki" to opowiedziana ze współczesną wrażliwością przejmująca, uniwersalna historia o miłości i niespełnieniu, o aspiracjach i przemianie, o świecie, który właśnie się kończy. To film, który zdarza się raz na kilka dekad: epicki, pełen emocji, zrealizowany z imponującą scenografią, dopracowanymi w najdrobniejszych detalach kostiumami i charakteryzacją oraz prawdziwie gwiazdorską obsadą.

To zrealizowana z ogromnym rozmachem superprodukcja i najbardziej gwiazdorski film w historii polskiego kina, gdzie pośród wielu wybitnych nazwisk, w rolach głównych występują: Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski, gwiazda "Chłopów" - Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka oraz powracający na wielki ekran po 16 latach Marek Kondrat w roli Ignacego Rzeckiego.

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Za "Lalką" stoi zespół najlepszych twórców polskiego kina. Reżyserem filmu jest Maciej Kawalski,którego film "Niebezpieczni dżentelmeni" był uznany za jeden z najlepszych debiutów ostatnich lat. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński jr, jeden z najwybitniejszych operatorów swojego pokolenia, nadający filmowi wyjątkową emocjonalną głębię. Za scenografię odpowiadają Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński oraz Anna Mocny, tworząc historycznie wiarygodny świat epoki. Wyjątkowe, nadające bohaterom wyrazisty charakter kostiumy zaprojektowała Katarzyna Lewińska we współpracy z Tomaszem Ossolińskim. Całość dopełnia precyzyjna charakteryzacja Anety Brzozowskiej.

"Lalka": Fabuła

Warszawa końca XIX wieku. Serce Stanisława Wokulskiego (Marcin Dorociński) owładnięte jest szaloną miłością do Izabeli Łęckiej (Kamila Urzędowska). On, dzięki fortunie zdobytej na wojnie, powraca do kraju i postanawia wkroczyć do świata wyższych sfer, aby zdobyć rękę ukochanej. Ona jest olśniewająca i wyniosła, lecz mimo arystokratycznego pochodzenia zmaga się z widmem finansowej ruiny. U boku Wokulskiego stoi jego wierny przyjaciel - Ignacy Rzecki (Marek Kondrat), romantyk, który z nostalgią obserwuje, jak świat ideałów ustępuje miejsca społecznym aspiracjom i bezwzględnej grze interesów.

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