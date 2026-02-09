Supergirl, czyli Kara Zor-El, jest starszą krewną Supermana. Dziewczyna także została uratowana z katastrofy planety Krypton. Jednak jej kapsuła ratunkowa trafiła na Ziemię później, przez co jej młodszy kuzyn zdążył ją przerosnąć. Bohaterka debiutowała w finale "Supermana" Jamesa Gunna.

W "Supergirl" tytułowa bohaterka przemierzała galaktykę wraz z psem Krypto, by celebrować swoje 23 urodziny. Po drodze zostaje zrekrutowana przez Ruthye Marye Knoll, młodą dziewczynę, która prosi o pomoc w pomszczeniu jej ojca.

W zaprezentowanym podczas Super Bowl zwiastunie widzimy, jak Kara spotyka szczeniaka, który wkrótce otrzyma imię Krypto. Dziewczyna mówi także o zniszczeniu swej planety. "Krypton nie umarł w jeden dzień. Bogowie nie są tacy łaskawi" - mówi superbohaterka.

"Supergirl". Obsada i twórcy

W Supergirl wcieli się znana z "Rodu Smoka" Milly Alcock. W filmie zobaczymy także Matthiasa Schoenaertsa jako Krema z Żółtych Wzgórz, głównego antagonistę. Eve Ridley wcieli się w Ruthye Marye Knoll. David Krumholtz i Emily Beecham zagrają w rodziców Supergirl. Z kolei Jason Momoa pojawi się w małej roli jako Lobo, łowca nagród z planety Czernia.

Za kamerą stanął Craig Gillespie, twórca filmu "Jestem najlepsza. Ja, Tonya" oraz serialu "Pam i Tommy". Scenariusz napisała Ana Nogueira, która pracuje także nad fabułami adaptacji "Teen Titans" i "Wonder Woman". James Gunn i Peter Safran pełnią funkcję producentów.

"Supergirl" wejdzie do kin na całym świecie 26 czerwca 2026 roku.