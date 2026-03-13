"Szakal" to typowy thriller akcji lat 90. - gwiazdorska obsada, widowiskowe sceny i wyścig z czasem. Już dziś w nocy widzowie zobaczą film w telewizji.

"Szakal": thriller z gwiazdorską obsadą

"Szakal" w reżyserii Michaela Caton-Jonesa jest luźną adaptacją powieści "Dzień szakala" i jednocześnie współczesną reinterpretacją filmu z 1973 roku.

Film opowiada historię tajemniczego, niezwykle skutecznego Szakala, który zostaje wynajęty do zlikwidowania wysoko postawionej osoby w Stanach Zjednoczonych. Jego tożsamość pozostaje nieznana, a dzięki licznym fałszywym dokumentom i zmianom wyglądu potrafi swobodnie poruszać się między krajami. Amerykańskie służby decydują się na nietypowy krok - zwracają się o pomoc do byłego członka IRA, który jako jeden z nielicznych miał z nim wcześniej kontakt i może pomóc w jego identyfikacji.

W głównych rolach wystąpili znani aktorzy hollywoodzcy. Postać Szakala zagrał Bruce Willis. Jego przeciwnikiem jest Declan Mulqueen, grany przez Richard Gere. W filmie pojawia się również Sidney Poitier jako doświadczony agent FBI Carter Preston, a także Diane Venora, która gra rosyjską agentkę współpracującą z amerykańskimi służbami.

Odbiór filmu był mieszany. Krytycy często zwracali uwagę na to, że produkcja nie dorównuje napięciem i realizmem wcześniejszej ekranizacji powieści Forsytha. Recenzenci chwalili jednak niektóre elementy realizacyjne, w tym tempo akcji oraz kreację Bruce'a Willisa. Pomimo umiarkowanych ocen krytyków film odniósł przyzwoity sukces komercyjny i z czasem zdobył sporą popularność wśród widzów.

"Szakal" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Szakal" zostanie dzisiaj, 13 marca, wyemitowany na kanale Polsat Film o godz. 23:45.