Kultowy thriller z lat 90. Polacy zarwą dzisiaj nockę

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Widzowie będą mieć dzisiaj okazję zobaczyć "Szakala" - pełen napięcia thriller akcji z plejada gwiazd, takich jak Bruce Willis, Richard Gere czy Sidney Poitier. Po tak emocjonującym seansie trudno będzie zasnąć.

Dwóch mężczyzn z filmu 'Szakal': jeden w czarnej kurtce, drugi w jasnym płaszczu.
"Szakal"Mary Evans/All Film Archive/McaEast News

"Szakal" to typowy thriller akcji lat 90. - gwiazdorska obsada, widowiskowe sceny i wyścig z czasem. Już dziś w nocy widzowie zobaczą film w telewizji.

Zobacz również:

Kadr z filmu "Wielki Marty"
VOD

Oscarowy film na streamingu. Zaledwie 46 dni po premierze kinowej

Krystian Zając
Krystian Zając

    "Szakal": thriller z gwiazdorską obsadą

    "Szakal" w reżyserii Michaela Caton-Jonesa jest luźną adaptacją powieści "Dzień szakala" i jednocześnie współczesną reinterpretacją filmu z 1973 roku.

    Film opowiada historię tajemniczego, niezwykle skutecznego Szakala, który zostaje wynajęty do zlikwidowania wysoko postawionej osoby w Stanach Zjednoczonych. Jego tożsamość pozostaje nieznana, a dzięki licznym fałszywym dokumentom i zmianom wyglądu potrafi swobodnie poruszać się między krajami. Amerykańskie służby decydują się na nietypowy krok - zwracają się o pomoc do byłego członka IRA, który jako jeden z nielicznych miał z nim wcześniej kontakt i może pomóc w jego identyfikacji.

    W głównych rolach wystąpili znani aktorzy hollywoodzcy. Postać Szakala zagrał Bruce Willis. Jego przeciwnikiem jest Declan Mulqueen, grany przez Richard Gere. W filmie pojawia się również Sidney Poitier jako doświadczony agent FBI Carter Preston, a także Diane Venora, która gra rosyjską agentkę współpracującą z amerykańskimi służbami.

    Odbiór filmu był mieszany. Krytycy często zwracali uwagę na to, że produkcja nie dorównuje napięciem i realizmem wcześniejszej ekranizacji powieści Forsytha. Recenzenci chwalili jednak niektóre elementy realizacyjne, w tym tempo akcji oraz kreację Bruce'a Willisa. Pomimo umiarkowanych ocen krytyków film odniósł przyzwoity sukces komercyjny i z czasem zdobył sporą popularność wśród widzów.

    "Szakal" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

    Film "Szakal" zostanie dzisiaj, 13 marca, wyemitowany na kanale Polsat Film o godz. 23:45.

    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze