Kultowy serial z lat 80. wraca w nowej odsłonie. Pierwsze zdjęcia już w sieci

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia z planu "Miami Vice '85". Film ma nawiązywać do odcinka pilotażowego serialu "Policjanci z Miami" oraz ukazać blaski i cienie lat 80. XX wieku. W głównych rolach zobaczymy Michaela B. Jordana i Austina Butlera.

Michael B. Jordan w ciemnej marynarce z jasnym guzikiem, krótka broda i kolczyki, na tle rozmytego krajobrazu.
Michael B. JordanWiktor Szymanowicz / Anadolu/ABACAPRESS.COMEast News

Nadchodząca produkcja będzie inspirowana odcinkiem pilotażowym "Policjantów z Miami" z 1984 roku, który wywarł wpływ na kulturę i wyznaczył trendy we wszystkich dziedzinach - od mody po kinematografię. Za kamerą "Miami Vice '85" stanie Joseph Kosinski, twórca "Top Gun: Maverick" i "F1". Scenariusz napisał Dan Gilroy ("Wolny strzelec", "Gwiezdne wojny: Andor").

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Główne role zagrają Michael B. Jordan i Austin Butler, którzy wcielą się kolejno w detektywów Ricardo "Rico" Tubbsa i Jamesa "Sonny'ego" Crocketta. Film powstaje pod szyldem wytwórni Universal.

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Niedawno informowaliśmy, że w obsadzie produkcji znaleźli się również Camila Morrone, Danny Ramirez, Walton Goggins czy John Leguizamo, który w kinowej wersji słynnego serialu ma zagrać głównego antagonistę.

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Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia promocyjne filmu. Na nowych kadrach możemy zobaczyć, jak w produkcji będą wyglądać bohaterowie grani przez Michaela B. Jordana i Austina Butlera. Jak będzie wyglądać Tubbs i Crockett w ich wydaniu?, otwiera się w nowym oknie

Mężczyzna z brodą ubrany w czarną, skórzaną kurtkę i koszulę z krawatem, na dole kadru widoczny biały napis 'TUBBS'.
Michael B. Jordan w "Miami Vice '85"instagram/miamivice85Instagram

Premiera filmu planowana jest na 19 maja 2028 roku.

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