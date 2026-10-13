Kultowy serial z lat 80. wraca w nowej odsłonie. Pierwsze zdjęcia już w sieci

Nadchodząca produkcja będzie inspirowana odcinkiem pilotażowym "Policjantów z Miami" z 1984 roku, który wywarł wpływ na kulturę i wyznaczył trendy we wszystkich dziedzinach - od mody po kinematografię. Za kamerą "Miami Vice '85" stanie Joseph Kosinski, twórca "Top Gun: Maverick" i "F1". Scenariusz napisał Dan Gilroy ("Wolny strzelec", "Gwiezdne wojny: Andor").

"Miami Vice '85": co już wiemy o filmie? Reżyser zebrał obsadę pełną gwiazd

Główne role zagrają Michael B. Jordan i Austin Butler, którzy wcielą się kolejno w detektywów Ricardo "Rico" Tubbsa i Jamesa "Sonny'ego" Crocketta. Film powstaje pod szyldem wytwórni Universal.

Niedawno informowaliśmy, że w obsadzie produkcji znaleźli się również Camila Morrone, Danny Ramirez, Walton Goggins czy John Leguizamo, który w kinowej wersji słynnego serialu ma zagrać głównego antagonistę.

"Miami Vice '85": pierwsze zdjęcia z planu. Oto nowi Tubbs i Crockett

Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia promocyjne filmu. Na nowych kadrach możemy zobaczyć, jak w produkcji będą wyglądać bohaterowie grani przez Michaela B. Jordana i Austina Butlera. Jak będzie wyglądać Tubbs i Crockett w ich wydaniu?, otwiera się w nowym oknie

Michael B. Jordan w "Miami Vice '85" instagram/miamivice85 Instagram

Premiera filmu planowana jest na 19 maja 2028 roku.

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