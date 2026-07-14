Sam Neill nie żyje. Steven Spielberg żegna aktora

13 lipca po długiej walce z chorobą nowotworową zmarł Sam Neill. Aktor znany z serii "Jurassic Park", "Opętania" czy dwóch pierwszych sezonów serialu "Peaky Blinders" miał 78 lat.

Artystę w mediach społecznościowych pożegnali m.in. Laura Dern, z którą występował w kultowych filmach o dinozaurach czy Cillian Murphy, odtwórca roli Tommy'ego Shelby'ego w "Peaky Blinders". Aktorzy wspominali Neilla jako swojego drogiego przyjaciela i niezwykle utalentowanego filmowca.

Na łamach Variety swoje oświadczenie wydał również Steven Spielberg, twórca serii "Jurassic Park", podkreśliwszy, jak ogromną stratą dla światowej kinematografii jest odejście nowozelandzkiego aktora. Wśród jego najlepszych ról wymienił te w filmach "Śpiące psy", "Moja wspaniała kariera", "Omen III: Ostatnie starcie" i "Martwa cisza".

"Z Samem świetnie się współpracowało. Nie dala wyzwaniem było dla niego odgrywanie postaci, która zachowywała się tak, jakby dzieci były brudne i śmierdzące, ponieważ było to absolutne przeciwieństwo kochającego ojca, jakim był dla swoich własnych dzieci" - oświadczył reżyser.

Spielberg stwierdził ponadto, że praca na planie z Samem Neillem była dla niego czystą przyjemnością. "Uwielbiałem kręcić z nim wszystkie części 'Jurassic Park'. Razem z Laurą Dern i Jeffem Goldblumem, już zawsze będziemy mieć naszą 'Jurajską' rodzinę i nigdy nie zapomnimy Sama, tak jak miliony jego fanów na całym świecie" - skonkludował.

Zmarł Sam Neill. Wystąpił w kultowych filmach

W poniedziałkowym oświadczeniu rodzina aktora poinformowała, że "jego śmierć była nagła i niespodziewana". W kwietniu tego roku Sam Neill oświadczył w mediach, że wygrał walkę z nowotworem krwi, który zdiagnozowano u niego pięć lat temu.

Sam Neill urodził się 14 września 1947 roku w Omagh w Irlandii Północnej. Studiował literaturę angielską, z czasem rozszerzając swoją edukację o aktorstwo i filozofię. Zagrał w kilkudziesięciu produkcjach filmowych i telewizyjnych, takich jak "Opętanie" Andrzeja Żuławskiego, "Polowanie na Czerwony Październik", "Ukryty wymiar", "Fortepian" czy serii "Park Jurajski".



