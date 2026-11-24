Steven Spielberg i Paul Thomas Anderson kręcą western

79-letni Steven Spielberg łączy siły ze zdobywcą Oscara, scenarzystą i reżyserem Paulem Thomasem Andersonem ("Jedna bitwa po drugiej"). Dwaj amerykańscy twórcy nakręcą western na podstawie głośnej powieści "The Heart in Winter" autorstwa Kevina Barry'ego. Będzie to nie tylko pierwsza współpraca wspomnianej dwójki, ale i pierwszy film z tego gatunku w karierze twórcy "Szczęk" i "Listy Schindlera". Z kolei dla Paula Thomasa Andersona adaptacja "The Heart in Winter" będzie pierwszym dziełem, do którego napisze dialogi, oddając stery reżyserskie komuś innemu.

Choć Spielberg i Anderson nie mieli jeszcze okazji spotkać się na planie tej samej produkcji, rozmowy na ten temat były prowadzone już od jakiegoś czasu.

Nowy film Stevena Spielberga. W obsadzie gwiazdor "Oppenheimera"

Jak donoszą zagraniczne media, obsada nadchodzącej produkcji zapowiada się imponująco. W rolach głównych zobaczymy wielkie irlandzkie gwiazdy, które z powodzeniem radzą sobie w Hollywood. W filmie wystąpią m.in. laureat Oscara za rolę w "Oppenheimerze" Cillian Murphy oraz nagrodzona Oscarem za "Hamneta" Jessie Buckley.

Akcja powieści "The Heart in Winter" rozgrywa się w 1891 roku. To historia kochanków Toma Rourke'a i Polly Gillespie, których los zmusza do ucieczki i poszukiwania miejsca pracy na Dzikim Zachodzie.

Prace na planie mają rozpocząć się w 2027 roku, a film ma trafić do kin już rok później.