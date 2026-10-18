Franek Dolas (Marian Kociniak) nie potrzebował biura podróży, żeby zwiedzić kawał świata. Wystarczyły wojna, pech i niezwykły talent do pakowania się w kłopoty. Zmieniał mundury, uciekał, kombinował i wszędzie wywoływał zamieszanie. Tymczasem filmowcy potrafili zamienić polskie miasta, dworce i wsie w najodleglejsze zakątki świata.

Wszystko zaczęło się na Dolnym Śląsku

Wszystko zaczęło się od niefortunnej podróży pociągiem. Dolas zasnął i obudził się po niewłaściwej stronie granicy. Chwilę później oddał strzał, który - jak sam uwierzył - rozpętał drugą wojnę światową.

Sceny te nakręcono na stacji Pilchowice Nielestno, we wsi Nielestno na Dolnym Śląsku. Niewielki dworzec stał się miejscem, od którego rozpoczęła się wielka tułaczka Franka.

Niemiecki obóz jeniecki urządzono w... tuczarni świń

Dolas szybko trafił do niemieckiej niewoli. Oczywiście nie zamierzał potulnie czekać na koniec wojny. Kolejne próby odzyskania wolności przynosiły mu jednak więcej kłopotów niż pożytku.

Obozową scenerię filmowcy znaleźli w Krogulcu, dziś części Zgierza. Przy obecnej ulicy Dalekiej znajdowała się dawna tuczarnia świń, której zabudowania zamieniono w obóz jeniecki.

Odpowiednia scenografia, mundury i umiejętne kadrowanie wystarczyły, by widzowie uwierzyli, że oglądają miejsce przetrzymywania polskich żołnierzy. Mało kto podejrzewał, jakie było wcześniejsze przeznaczenie tych budynków.

Tyrol pod Jelenią Górą. Dolny Śląsk zagrał austriackie Alpy

Podczas kolejnego transportu Franek uciekł wraz z Józkiem Kryską. Podróż w wagonie z bydłem zaprowadziła ich do Tyrolu, gdzie Dolas znów narobił zamieszania, tym razem za sprawą wypuszczonego byka.

Ekipa Tadeusza Chmielewskiego nie musiała jednak jechać do Austrii. Tyrolskie plenery znalazła na Dolnym Śląsku.

Sceny z wyprowadzaniem bydła z wagonów nakręcono na stacji Szklarska Poręba Średnia. W filmie pojawił się również dworzec w Cieplicach Śląskich-Zdroju, dziś części Jeleniej Góry.

Górskie krajobrazy i charakterystyczna architektura sprawiły, że polskie miejscowości przekonująco udawały alpejskie okolice.

Tatry udawały Jugosławię, a Łódź jej stolicę

Kolejny etap wojennej tułaczki zaprowadził Dolasa do Jugosławii. Tym razem zagranicznych krajobrazów dostarczyły Tatry. Filmowcy wykorzystali plenery Doliny Chochołowskiej i Doliny Jaworzynki.

Jeszcze większa niespodzianka czekała widzów w scenach rozgrywających się w Belgradzie.

Polską placówkę dyplomatyczną w stolicy Jugosławii zagrała bowiem willa Henryka Grohmana przy ulicy Tymienieckiego 24 w Łodzi. Reprezentacyjny budynek doskonale sprawdził się w roli ambasady, w której Franek szukał pomocy u rodaków. Łódź miała jednak odegrać w tej komedii jeszcze bardziej egzotyczną rolę.

Zanim Dolas trafił do Afryki, przeżył kolejne przygody w portowej tawernie. Szukając sposobu na dalszą walkę, omal nie znalazł się na niemieckim statku. Z opresji uratował go kapitan Dimo.

Sceny portowe realizowano w Gdyni. Bałtyckie nabrzeża zamieniły się w jugosłowiański port, a widzowie, pochłonięci perypetiami Franka, nie mieli powodów, by podejrzewać filmowców o geograficzne oszustwo.

Sahara w Łodzi? Wystarczyła zwykła żwirownia

W Afryce Franek został "przymusowym ochotnikiem" Legii Cudzoziemskiej. Przez pomyłkę powierzono mu obowiązki kucharza, a on szybko znalazł własny sposób na rozwiązanie problemów z zaopatrzeniem. Ogrywał Arabów w trzy karty i zdobywał żywność, udowadniając, że w każdych warunkach potrafi sobie poradzić.

Afrykańskie plenery również znaleziono w Polsce. Jedną z pustynnych lokacji była żwirownia na łódzkich Stokach, gdzie nakręcono sceny wędrówki legionistów.

Filmowcy wykorzystali także Pustynię Błędowską. Jej rozległe piaszczyste przestrzenie znakomicie udawały Saharę. Wystarczyło odpowiednio ustawić kamerę, by nic nie zdradzało prawdziwego miejsca realizacji zdjęć.

Nie wszystkie sceny powstały jednak w Polsce. Ekipa pracowała również w ówczesnym Związku Radzieckim, m.in. w Baku, Soczi i Jałcie. W zagranicznych plenerach występował także Marian Kociniak.

Filmowy powrót do Polski nakręcono pod Tomaszowem Mazowieckim

W ostatniej części komedii Dolas wreszcie wrócił do ojczyzny. Po skoku ze spadochronem zawisł przy dzwonnicy, gdzie odnalazł go brat Sebastian. Wkrótce zobaczył drogowskaz z napisami "Lublin 25 km" i "Nowa Wieś 0,5 km". Tyle że zdjęcia wcale nie powstały na Lubelszczyźnie!

Filmowcy wybrali Poświętne koło Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie spędzili aż dwa miesiące. To właśnie tam nakręcono znaczną część trzeciej odsłony komedii.

Wykorzystano dzwonnicę przy bazylice oraz okolice kościoła św. Józefa. Choć oba obiekty dzieli około kilometra, na ekranie tworzyły jedną przestrzeń. Dzięki odpowiedniemu montażowi widzowie nie zauważali, że Dolas w ciągu kilku sekund przemieszczał się między dwiema lokalizacjami.

W okolicy powstały także sceny partyzanckie. Kryjówkę oddziału urządzono w dawnym młynie wodnym na Młynczysku. To tutaj Franek ponownie spróbował szczęścia w grze w trzy karty. Tym razem jednak zamiast zdobyć upragniony rewolwer, stracił własne ubranie.

Osobną lokalizacją był drewniany most, który pojawił się w finałowych wydarzeniach. Tę scenę nakręcono w Nowym Mieście nad Pilicą.

Franek Dolas musiał przemierzyć kawał świata, żeby wrócić do Polski. Tymczasem Marian Kociniak znaczną część tej podróży odbył... nie opuszczając kraju. Wystarczyły polskie dworce, góry, port, żwirownia i odrobina filmowej magii, by powstała jedna z najbardziej pamiętnych podróży w historii polskiego kina.