"Chce tylko jednego i obiecuję. Powiem to wprost: nie mam chęci robienia filmu o Lobo z kategorią PG-13" - stwierdził Momoa. "Czy Lobo pojawi się w kolejnych filmach? Jeśli tylko [twórcy] będą chcieli, jestem do ich dyspozycji. Jednak jeśli mówimy o filmie solowym, nie angażuję się, dopóki nie będzie to kategoria R".

Kategoria PG-13 pozwala wejść na seans osobom poniżej 13 roku życia jedynie w towarzystwie opiekuna. Film może zawierać maksymalnie jedno przekleństwo, a ukazana w nim przemoc nie może być dosadna. Nagość jest absolutnie zakazana. Wszystkie te ograniczenia znikają w kategorii R. Na te seanse osoby poniżej 17 roku mogą wejść jedynie ze starszym opiekunem.

"Supergirl". Twórcy i obsada

Kara Zor-El (Milly Alcock), kuzynka Supermana, wyrusza ze swym psem Krypto do odległej galaktyki, by tam świętować 21. urodziny. Niestety, szybko wplątuje się w kosmiczną drakę, podczas której skonfrontuje się ze swoimi traumatycznymi wspomnieniami.

Poza znaną z "Rodu smoka" Alcock i Momoą w filmie zobaczymy Matthiasa Schoenaertsa jako Krema z Żółtych Wzgórz, głównego antagonistę. Eve Ridley wcieli się w Ruthye Marye Knoll, dziewczynkę, którą Kara poznaje podczas swojej podróży. David Krumholtz i Emily Beecham zagrają w rodziców Supergirl. Wydaje się, że jego rola nie będzie tak mała, jak pierwotnie zapowiadano. Z "Supermana" powrócą wcielający się w superbohatera David Corenswet i Krypto, super pies.

Za kamerą "Supergirl" stanął Craig Gillespie, twórca filmu "Jestem najlepsza. Ja, Tonya" oraz serialu "Pam i Tommy". Scenariusz napisała Ana Nogueira, która pracuje także nad fabułami adaptacji "Teen Titans" i "Wonder Woman". James Gunn i Peter Safran pełnią funkcję producentów.



